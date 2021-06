Lettre de la reine à Diana furieuse ordonnant la fin du mariage avec Charles | Royale | Nouvelles

La représentation de la princesse Diana à 60 ans discutée par des experts

Ce jeudi, la défunte princesse de Galles aurait eu 60 ans. Pour marquer l’occasion, ses fils, le prince William et le prince Harry, se réunissent pour dévoiler une statue de leur mère dans les Sunken Gardens du palais de Kensington. Ce sera la première fois qu’ils se verront depuis les funérailles de leur grand-père, le prince Philip, en avril.

Diana est décédée tragiquement un an seulement après avoir finalisé son divorce avec le prince Charles, un divorce qui a été demandé par la reine après l’interview explosive de Diana.

L’interview, dont une enquête a récemment révélé qu’elle avait été obtenue par tromperie, a été regardée par 22,8 millions de personnes et a causé d’énormes problèmes à la famille royale.

Cela comprenait des moments mémorables tels que Diana disant qu’il y avait “trois personnes” dans son mariage avec Charles, faisant référence à sa liaison avec Camilla Parker Bowles.

Elle a également déclaré que l’institution avait un besoin urgent de modernisation et a même qualifié les personnes du camp de son mari d’«ennemies».

La reine a envoyé une lettre à Diana l'informant qu'un divorce était «souhaitable»

La princesse Diana interviewée par Martin Bashir

La monarchie a été plongée dans le chaos alors que le public sympathisait avec la princesse de Galles.

Cela a incité la reine à écrire la lettre, mettant en branle des mesures pour rompre le lien de Diana avec la famille, selon le Daily Mirror.

La reine a écrit: “J’ai consulté l’archevêque de Cantorbéry et le prince ministre et, bien sûr, avec Charles, et nous avons décidé que la meilleure solution pour vous était le divorce.”

Diana aurait été furieuse, car elle se sentait obligée de divorcer qu’elle ne voulait pas.

Charles et Diana étaient séparés depuis 1992 mais ont officiellement divorcé en 1996

Elle aurait dit à son majordome Paul Burrell : « C’est riche ! Ils décident si je divorce ! »

La lettre, envoyée en novembre 1995, portait l’écusson de la Maison de Windsor.

Quelques jours après que Diana l’a reçu, le palais de Buckingham a officiellement annoncé le divorce dans un communiqué, déclarant “après avoir examiné la situation actuelle, la reine… leur a donné son avis, soutenu par le duc d’Édimbourg, qu’un divorce anticipé est souhaitable”.

Le 28 août 1996, le divorce était complet, mettant fin à leur mariage de 15 ans.

Un jeune prince William a promis à sa mère qu'il rétablirait son titre de RHS

Dans le cadre du règlement, Charles et Diana ont accepté de partager la garde de leurs fils et Diana a été autorisée à garder ses appartements au palais de Kensington.

Diana a également reçu un énorme paiement, qui serait une somme forfaitaire de 17 millions de livres sterling ainsi que 350 000 livres sterling chaque année pour gérer son bureau privé.

Cependant, elle a été déchue de son titre de HRH, n’étant désormais connue que sous le nom de Diana, princesse de Galles.

Diana a été dévastée par la perte.

Perdre son statut de RHS signifiait que les amis et le personnel n’avaient plus besoin de s’incliner ou de lui faire la révérence et signifiait également qu’elle devait maintenant faire la révérence à son ex-mari, ses jeunes fils et les membres de la famille royale.

Alors que la reine aurait été heureuse qu’elle conserve le titre royal, car elle était la mère du futur roi, Charles aurait insisté pour qu’elle en soit dépouillée.

Selon M. Burrell, le prince William, voyant à quel point sa mère était bouleversée, a juré de rétablir son titre.

Le jeune de 14 ans a dit : “Ne t’inquiète pas maman, je te le rendrai un jour quand je serai roi.”

La princesse est décédée dans un accident de voiture à Paris un peu plus d’un an plus tard, en compagnie de son compagnon Dodi Fayed et de leur chauffeur Henri Paul.

L’interview de Panorama a récemment fait l’objet d’un examen minutieux par les enquêtes de Lord Dyson sur les allégations de tromperie.

Il a découvert que de faux documents avaient été utilisés pour persuader Charles Spencer de présenter sa sœur à M. Bashir, qui avait agi en violation des directives de la BBC.

Le prince William a déclaré dans un discours émouvant que les conclusions étaient “extrêmement préoccupantes” et que les mensonges sur la famille royale racontés à sa mère “jouaient sur ses peurs et alimentaient la paranoïa”.

Il a ajouté que la société avait fait preuve d’une « déplorable incompétence » lorsqu’elle enquêtait sur les plaintes à l’époque et a dissimulé ce qu’elle savait des méfaits.

Le duc de Cambridge a également déclaré qu’il pensait que les mensonges racontés à sa mère avaient « substantiellement » affecté ce qu’elle avait dit dans l’interview.

Son frère Harry est allé plus loin, accusant la “culture d’exploitation et les pratiques contraires à l’éthique” d’avoir finalement pris la vie de Diana.