Lettre de Lord Frost à Boris : le ministre du Brexit est « préoccupé » par sa démission | Politique | Des nouvelles

La lettre de démission de David Frost indiquait qu’il quitterait immédiatement le cabinet, rapporte le Mail on Sunday.

Il a déclaré que même si « le Brexit est désormais sécurisé », il avait « des inquiétudes quant à la direction actuelle du voyage ».

Il a écrit : « J’espère que nous irons le plus vite possible là où nous devons parvenir à une économie entrepreneuriale légèrement réglementée, à faible taux d’imposition, à la pointe de la science moderne et du changement économique.

« J’espère que nous pourrons bientôt nous remettre sur les rails et ne pas être tentés par le genre de mesures coercitives que nous avons vues ailleurs. »

Lord Frost, 56 ans, était un membre clé du gouvernement de Boris qui a aidé à organiser le Brexit.

Il a été négociateur en chef pour la sortie de l’Union européenne de 2019 à 2020 et conseiller du Premier ministre pour l’Europe de 2019 à 2021.

En réponse à la lettre de démission de Frost, M. Johnson a déclaré qu’il devrait être « extrêmement fier de votre service historique à ce gouvernement et à ce pays ».

