Lettre de Param Bir Singh: la Haute Cour de Bombay ordonne une enquête CBI contre Anil Deshmukh

Le ministre de l’Intérieur du Maharashtra, Anil Deshmukh

Lettre de Param Bir Singh: La Haute Cour de Bombay a ordonné lundi une enquête du CBI sur les allégations formulées par l’ancien commissaire de police de Mumbai, Param Bir Singh, contre le ministre de l’Intérieur du Maharashtra, Anil Deshmukh. Le tribunal a ordonné à l’agence centrale d’enquête d’ouvrir une enquête préliminaire dans les 15 jours. L’agence de presse ANI a rapporté que l’ordonnance du tribunal est venue sur une pétition du Dr Jaishri Patil. Tout en entendant le plaidoyer concernant les allégations de l’ancien commissaire de police de Mumbai, la Haute Cour de Bombay a déclaré qu’Anil Deshmukh était le ministre de l’Intérieur et qu’une enquête impartiale de la police, qui rend compte au ministre de l’Intérieur, était improbable.

Dans sa lettre au ministre en chef Uddhav Thackeray, Param Bir Singh a allégué que le ministre de l’Intérieur, Anil Deshmukh, ordonnait à des policiers, dont Sachin Vaze, de l’aider à collecter 100 crores par mois dans 1750 bars, restaurants opérant depuis Mumbai. L’ancien haut flic a déclaré que Deshmukh avait appelé Sachi Vaze à sa résidence officielle Dyaneshwar à plusieurs reprises au cours des derniers mois et lui avait demandé à plusieurs reprises de l’aider à collecter des fonds pour lui.

«Vers la mi-février et par la suite, l’honorable ministre de l’Intérieur avait appelé Shri Vaze à sa résidence officielle. À ce moment-là, un ou deux membres du personnel de l’honorable ministre de l’Intérieur, dont son secrétaire personnel, M. Palande, étaient également présents. Le ministre de l’Intérieur Hon’ble a déclaré à Shri Vaze qu’il avait pour objectif d’accumuler des roupies. 100 crores par mois. »

«Pour atteindre l’objectif susmentionné, l’honorable ministre de l’Intérieur a déclaré à Shri Vaze qu’il y avait environ 1 750 bars, restaurants et autres établissements à Mumbai et si une somme de Rs. 2-3 lakhs chacun a été collecté auprès de chacun d’eux, une collecte mensuelle de Rs. 40 à 50 crores étaient réalisables. Le Ministre de l’Intérieur Hon’ble a ajouté que le reste de la collection pourrait être fait à partir d’autres sources », avait-il dit.

