Lettre d’Invesco : l’accord de Sony favorise injustement les fondateurs de Zee

Invesco Developing Markets Fund, le plus grand actionnaire de Zee Entertainment (ZEEL), a écrit lundi une lettre ouverte aux actionnaires expliquant pourquoi il cherche à changer la direction, le conseil d’administration, via une assemblée générale extraordinaire (AGE).

Réitérant sa demande d’une AGE pour révoquer Punit Goenka en tant que directeur général et PDG et nommer six administrateurs indépendants supplémentaires au conseil d’administration de Zee, le fonds américain a également fait part de ses inquiétudes quant au projet de fusion de la société de médias avec Sony Picture Networks India, car il est « injuste » favorise la famille fondatrice.

Dans la lettre ouverte, Invesco a déclaré que depuis la veille de la réquisition EGM d’Invesco le 11 septembre, les indices indiens avaient plus que doublé au cours des cinq années précédentes. Cependant, au cours de cette période, le stock de ZEEL a diminué de plus de moitié, mais a augmenté de 40 % après la réquisition d’EGM. Cela indique des années de frustration parmi les actionnaires et un appétit pour le changement, selon la lettre.

Invesco a réitéré le besoin urgent de points de vue indépendants sur le conseil d’administration de ZEEL, alléguant des défaillances de gouvernance et une sous-performance prolongée. Dans la lettre ouverte aux « compagnons d’actionnaires », Invesco indique qu’il a l’intention de poursuivre la convocation d’une AGE pour tenir le conseil d’administration et la direction responsables. La lettre écrite par Justin Leverenz, directeur des investissements d’Invesco Developing Markets Equity, indique que la lettre a été écrite pour « … exprimer nos préoccupations concernant certaines des conditions de l’alignement proposé par Sony avec Zee, qui favorisent injustement la famille fondatrice au détriment de autres actionnaires ».

Le fonds s’est opposé à l’accord non contraignant donnant une participation de 2% aux promoteurs de Zee sous le couvert d’une « non-concurrence », même si l’actuel PDG de Zee est censé continuer après la conclusion de l’accord. gérer l’entité fusionnée proposée pendant les cinq prochaines années. Leverenz dit que cela aurait un effet dilutif sur tous les autres actionnaires, ce qu’il considère comme injuste. « À tout le moins, nous nous attendrions à ce que cette largesse soit subordonnée au fait que le directeur général/PDG quitte ce poste (ce qui soulève le scénario de « non-concurrence ») ou soit structurée sous la forme d’acquisitions temporelles et d’ESOP liés à la performance, que nous que les actionnaires accueillent comme un moyen transparent de récompenser les performances et le leadership », ajoute la lettre.

Invesco a également signalé l’accord permettant aux promoteurs de Zee d’augmenter leur participation de 4% à 20% sans préciser à quelles conditions cela se produirait.

La lettre exhorte les autres actionnaires à se joindre à Invesco pour interroger la famille fondatrice à ce sujet. La lettre dit : « Nous appelons les actionnaires de ZEEL à se joindre à nous pour demander pourquoi la famille fondatrice, qui détient moins de 4 % des actions de la société, devrait en bénéficier au détriment des investisseurs qui détiennent les 96 % restants ».

Invesco (anciennement Invesco Oppenheimer Developing Markets Fund) – qui, avec sa filiale OFI Global China Fund détient une participation de 17,88 % dans ZEEL – a déclaré que la société « s’opposerait fermement » à une structure d’accord stratégique qui récompense injustement certains actionnaires, tels que la famille du promoteur. .

Soulignant le manque de clarté sur les aspects clés de la fusion Zee-Sony, Invesco a déclaré qu’il « évaluerait volontiers la transaction dans un esprit constructif » si et quand des informations supplémentaires seraient disponibles.

« Cependant, nous avons également noté le timing de cette annonce et son caractère non contraignant. En conséquence, nous considérons actuellement qu’il ne s’agit que d’un camouflage de la part de ZEEL pour détourner l’attention des principaux problèmes.

Le gestionnaire de fonds de Wall Street a également allégué que le conseil d’administration et la direction en place de ZEEL ont « manifestement détruit la valeur actionnariale ».

« Une gouvernance faible et un conseil d’administration permissif ont permis à ZEEL de se confronter de plus en plus à la détresse financière de la famille fondatrice. Cela a causé des dommages extraordinaires à la réputation et des reproches réglementaires à ZEEL », a-t-il ajouté.

Invesco a également allégué que la direction et le conseil d’administration de ZEEL ont nié les droits fondamentaux des actionnaires et se sont livrés à un effort de relations publiques « imprudent et désespéré » pour détourner l’attention des problèmes fondamentaux.

Invesco a demandé la tenue d’une AGE, l’intronisation de six nouveaux administrateurs indépendants, l’éviction du PDG de ZEEL et du directeur général Punit Goenka et la nomination d’un PDG par intérim, entre autres. L’investisseur souhaite également qu’un conseil nouvellement constitué évalue et supervise les transactions stratégiques potentielles.

Le fonds étranger, qui était investisseur dans ZEEL depuis 10 ans, a également appelé à une démarcation entre la famille du promoteur et l’institution. En outre, il a également exigé la nécessité de renforcer le conseil d’administration avec des administrateurs indépendants « qui prennent leur travail au sérieux ».

Déclarant qu’elle prenait au sérieux son obligation fiduciaire, Invesco a également déclaré qu’elle était déçue que la direction de ZEEL ait eu recours à une campagne de relations publiques imprudente en réponse à une demande des actionnaires pour un changement de direction. « Ces actions et cette rhétorique visent à éviter une véritable responsabilité pour les défaillances de gouvernance et la destruction de la valeur actionnariale que la direction et le conseil d’administration actuels ont présidées », a-t-il ajouté.

Invesco mène une bataille juridique avec le conseil d’administration de ZEEL, après que ses deux avis de réquisition (datés du 11 septembre et du 23 septembre) pour tenir une AGE et expulser certains administrateurs n’aient pas été honorés.

