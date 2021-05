Lettres de secours COVID de POTUS arrivant dans des boîtes aux lettres ⋆ .

Des lettres signées par le président Joe Biden ont commencé à être envoyées pour informer les Américains de leurs paiements directs dans le cadre du plan de sauvetage américain de l’administration qui a été signé le mois dernier.

Dans le cadre du paquet, qui a adopté des lignes strictes de parti au début du mois de mars, le Congrès ordonne que l’Internal Revenue Service et le Département du Trésor, «fournissent à ce contribuable un avis écrit qui comprend l’identité du contribuable du contribuable … le montant total de ces paiements effectués à ce contribuable au cours de cette année civile, et toute autre information que le secrétaire juge appropriée. »

Il n’est cependant pas nécessaire que le président signe un avis écrit, ce qui était un point de discorde l’année dernière lorsque Donald Trump a retardé l’impression de chèques de relance pour faire ajouter sa signature.

Interrogée lors du passage du paquet Covid de l’administration, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que la signature de Biden n’apparaîtrait pas sur les chèques de secours.

La lettre se lit en partie comme suit: «Mon compatriote américain, le 11 mars 2021, j’ai signé le plan de sauvetage américain, une loi qui aidera à vacciner l’Amérique et à apporter un soulagement économique immédiat à des centaines de millions d’Américains, y compris vous». la lettre de l’IRS, qui a été envoyée en anglais et en espagnol, lit. “Cela remplit une promesse que je vous ai faite et aidera des millions d’Américains à traverser cette crise.”

“Il ne s’agit pas de lui (le président)”, a déclaré Psaki aux journalistes en mars. «Il s’agit du peuple américain qui reçoit des secours, près de 160 millions d’entre eux.»