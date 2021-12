Lettres et chiffres : en raison de peurs irrationnelles, non seulement certains chiffres, mais aussi certaines lettres sont évités

Grâce à la pandémie qui fait rage, tout le monde a entendu parler de la 15e lettre de l’alphabet grec, qui se trouve être Omicron.

Certains bâtiments n’ont pas de 13e étage, d’autres une salle numérotée 13. Les restaurants peuvent éviter une table numérotée 13 ; les aéroports peuvent faire de même avec les numéros de porte. Le vendredi 13 aggrave les choses et j’ai perdu le compte du nombre de films (et de livres) sur ce thème. Le vendredi 13, c’est l’horreur. Les gens ont en fait peur du vendredi 13, et il existe un terme spécifique pour cette phobie : friggatriskaidekaphobie, une expression moins compliquée qu’il n’y paraît. Frigg est la déesse (maintenant rendue célèbre sous le nom de Frigga par Marvel Comics), qui prête son nom à vendredi, tandis que la triskaidekaphobie est la peur du nombre 13.

Nous avons donc deux phobies différentes combinées, la peur du vendredi et la peur du 13. Nathaniel Lachenmeyer a un livre intitulé « 13 : L’histoire de la superstition la plus notoire du monde ». Cela démêle les deux craintes et suggère que la peur de vendredi est d’un millésime relativement récent. En ce qui concerne le vendredi 13, nous pouvons le dater du roman de 1907 de Thomas Lawson portant ce nom, qui parlait d’un krach de Wall Street déclenché artificiellement le vendredi 13. La peur de 13 ans est plus ancienne et contrairement à l’impression populaire, est antérieure à Judas et à la Dernière Cène de plusieurs siècles. Il y a eu des tests empiriques pour vérifier si le vendredi 13 est vraiment malchanceux, par exemple, en utilisant des données sur les accidents de la route. Le cas n’a pas été prouvé, du moins statistiquement. Mais à cause de la peur, le nombre 13 est souvent évité.

En raison de peurs irrationnelles, les lettres peuvent également être évitées. Il existe un synonyme de friggatriskaidekaphobie. Il s’agit de la paraskevidékatriaphobie, basée sur les deux mots grecs pour vendredi et 13. Les mathématiciens et ceux qui utilisent beaucoup les mathématiques (physiciens et spécialistes des sciences sociales) utilisaient souvent des lettres grecques. Les lettres de l’alphabet anglais ne suffisent qu’à des fins limitées, comme l’algèbre à 2 ou 3 dimensions. Au-delà, elles sont susceptibles de prêter à confusion. Grâce au livre de l’Apocalypse, tous ceux qui ont lu le Nouveau Testament savent que la première lettre de l’alphabet grec est Alpha et la dernière lettre est Omega.

Grâce à la pandémie qui fait rage, tout le monde a entendu parler de la 15e lettre de l’alphabet grec, qui se trouve être Omicron. En utilisant cette pratique consistant à utiliser des lettres grecques, la nomenclature de l’OMS pour les variantes du SRAS-CoV2 a descendu la liste des 12 premières lettres grecques. Ergo, la nouvelle variante d’Afrique du Sud aurait dû s’appeler Nu et vient ensuite Xi. Mais l’OMS nous a dit pourquoi il n’a pas utilisé non plus.

« Deux lettres ont été ignorées – Nu et Xi – parce que Nu est trop facilement confondu avec « nouveau » et Xi n’a pas été utilisé car il s’agit d’un nom de famille courant et des meilleures pratiques de l’OMS pour nommer de nouvelles maladies (développé en collaboration avec la FAO et l’OIE en 2015 ) suggèrent d’éviter « d’offenser tout groupe culturel, social, national, régional, professionnel ou ethnique ». Beaucoup de groupes transcendantaux et professionnels s’intéressent à Pi, qui vient ensuite. Imaginez ce qui se passera si ‘Tau’ venait à être utilisé. Peu importe. Cédant à une phobie, l’OMS a décidé de ne pas utiliser deux lettres grecques.

L’article 39 de la Loi sur les véhicules à moteur exige que tout véhicule à moteur soit enregistré « par une autorité d’enregistrement dans la juridiction de laquelle il (le propriétaire) a la résidence ou le lieu d’affaires où le véhicule est normalement conservé ». « L’autorité chargée de l’enregistrement attribue au véhicule, pour y être apposé, une marque distinctive (appelée marque d’immatriculation dans la présente loi) constituée de l’un des groupes de ces lettres et suivie des lettres et des chiffres attribués à l’État par le gouvernement central de temps à autre par notification au Journal officiel, et affiché et montré sur le véhicule à moteur sous la forme et de la manière qui peut être prescrite par le gouvernement central. Les lettres attribuées à Delhi sont DL et, par conséquent, chaque véhicule à moteur immatriculé à Delhi aura un numéro d’immatriculation commençant par DL.

Après, ça devient scientifique. Les bureaux RTO ont des zones. Par conséquent, DL-03 signifiera le bureau de Sheikh Sarai RTO. Ensuite, il y aura une lettre indiquant la catégorie de véhicule, « C » pour les voitures et les SUV, « E » pour les véhicules électriques, « T » pour les véhicules touristiques, etc. C’est tellement scientifique que d’autres États ont emboîté le pas, le Rajasthan par exemple. « S » signifie deux-roues. Par la suite, un numéro de Delhi typique aura quelque chose comme AA 1111, où la série AA est fixée par RTO et transmise au concessionnaire. Le client n’a pas le choix en la matière.

Pour le segment « 1111 », les numéros préférés ont été mis aux enchères en ligne et le choix est limité, à condition que vous soyez prêt à payer plus pour des chiffres fantaisistes. Les enchères électroniques ne sont pas spécifiques à Delhi et plusieurs États l’ont fait. Il y a une différence entre ce que RTO considère comme fantaisiste et ce qui chatouille la fantaisie du soumissionnaire. Les écarts entre les deux semblent être les plus importants au Rajasthan et en Haryana. Mais cette chaîne AA n’a pas le choix. Le client doit le mettre en bloc. La série actuelle de deux-roues à Delhi était EX. Par conséquent, si vous avez acheté un deux-roues à Delhi maintenant, vous étiez coincé avec SEXE. RTO n’utilise pas O et I, pour éviter toute confusion avec 0 et 1. EX était différent. Cela a conduit à des sourires narquois et à des femmes déconcertées, et a maintenant été abandonné. Une sorte de génophobie, peut-être.

