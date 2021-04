L’étude Big Three CENSOR indique que les hausses de l’impôt sur les sociétés de Biden coûteront 1 million d’emplois en 2 ans ⋆ .

Les réseaux de nouvelles du soir ABC, CBS et NBC ont ignoré un autre rapport économique majeur qualifiant le plan ridicule de hausse de l’impôt des sociétés du président Joe Biden de désastreux.

L’Association nationale des fabricants (NAM) a publié jeudi une nouvelle étude économique accablante déchirant un autre gros mensonge dans l’agenda de Biden. L’étude prévoyait qu’une hausse de l’impôt sur les sociétés de 21% à 28% – en plus d’autres éléments comme l’augmentation du taux d’imposition des particuliers le plus élevé et le rétablissement de l’impôt minimum sur les sociétés de remplacement – «entraînerait une baisse de l’activité économique et la perte d’un million d’emplois dans le premier. deux ans.” Mais ce n’est pas tout. «La réduction annuelle moyenne de l’emploi équivaudrait à une perte de 600 000 emplois chaque année sur 10 ans», indique le résumé de l’étude. Voilà pour l’affirmation récente de Biden selon laquelle «[t]il n’y a aucune preuve »que sa hausse de l’impôt sur les sociétés nuirait à l’économie.

Les économistes de l’Université Rice, John W. Diamond et George R. Zodrow, les auteurs de l’étude, ont constaté que «[t]a réduction des heures travaillées équivaudrait à une baisse de l’emploi d’environ 1 million d’emplois à temps plein en 2023. »

ABC World News Tonight, CBS Evening News et NBC Nightly News ont tous totalement ignoré l’étude lors de leur couverture du jeudi soir. Les réseaux ont continué leur comportement abandonné de ne pas couvrir les informations qui pourraient nuire aux plans économiques de gauche de Biden en toute impunité.

L’étude n’a pas fini d’exposer l’agenda fiscal progressif: «D’ici 2023, le PIB baisserait de 117 milliards de dollars, de 190 milliards de dollars en 2026 et de 119 milliards de dollars en 2031.»

Le président et chef de la direction de NAM, Jay Timmons, a déclaré à Fox Business que l’étude rapportait «« quantitativement ce que les fabricants d’un océan à l’autre vous diront qualitativement: augmenter le fardeau fiscal des entreprises américaines signifie moins d’emplois américains. »Il a poursuivi:« La conclusion de cette étude est incontournable – continuez avec des hausses d’impôts qui donnent un net avantage aux autres pays et nous verrons beaucoup moins d’emplois créés en Amérique. »

Les trois grands ont tenté tout ce qu’ils pouvaient pour balayer les nouvelles économiques anti-Biden sous le tapis. Tout récemment, les réseaux du soir ont contourné un rapport de la Fondation fiscale déchirant la proposition d’infrastructure massive de Biden pendant quatre nuits de couverture médiatique. Le rapport de la Fondation fiscale stipulait que «[w]même si le plan du président met l’accent sur la fabrication de produits en Amérique, les augmentations de taxes augmenteront le coût de production aux États-Unis, éroderont la compétitivité américaine et ralentiront notre reprise économique.

Le rapport de la Tax Foundation a spécifiquement attaqué la hausse de l’impôt sur les sociétés: «Les travailleurs de tous les niveaux de revenu supporteraient une grande partie de l’augmentation des impôts. Par exemple, les 20% les plus pauvres verront en moyenne une baisse de 1,5% du revenu après impôt à long terme. »

Les trois grands ont maintenant ignoré au moins deux rapports économiques majeurs qui planent sur l’agenda économique de gauche de Biden. Combien d’autres doivent être publiés avant que les médias prennent un indice et admettent que les plans de Biden sont dangereux?

Les conservateurs sont attaqués. Contactez ABC News (818-460-7477), CBS News (212-975-3247) et NBC News (212- 664-6192) et exigez qu’ils rendent compte de la nouvelle étude de Diamond et Zodrow qui expose les mauvais plans économiques de l’administration Biden.