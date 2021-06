L’étude sédimentaire du delta de l’Èbre commence à arrêter sa détérioration

15/06/2021 à 17h03 CEST

Le ministère de la Transition écologique et du Défi démographique (MITECO) a démarré cette semaine les travaux bathymétriques (étude topographique des zones couvertes par les eaux marines ou continentales) et les prélèvements de sédiments qui seront réalisés dans le cadre de la Fleuve Èbre L’objectif est de mieux comprendre le transit sédimentaire du fleuve et le rôle qu’il joue dans le fonctionnement du delta. Le ministère allouera plus d’un million d’euros à la réalisation de travaux de cartographie pour établir les meilleurs mécanismes d’étude des sédiments.

Le delta de l’Èbre est l’une des zones humides d’Espagne qui souffre le plus de la pression de l’entrée de la mer et de la salinisation des eaux qui en résulte. C’est l’une des raisons pour lesquelles le gouvernement de José Luis Rodríguez Zapatero a rejeté le projet de traversée d’eau vers la Communauté valencienne, Murcie et Almería, qui prévoyait de capturer mille hectomètres cubes à l’embouchure. Au final, il a été démontré que, malgré cette mesure de protection, très controversée en son temps, le problème persiste.

Techniciens les travaux ont commencé dans la région d’Amposta et ils continueront à effectuer ces tâches pendant les cinq prochains mois. Simultanément, commenceront les travaux d’étude de la dynamique sédimentaire dans la partie inférieure de l’Èbre, qui consisteront à réaliser un levé bathymétrique et une étude sédimentologique des réservoirs de Ciurana, Margalef et Guiamets, d’une durée estimée à quatre mois. Une caractérisation des chenaux et sédiments des rivières Ciurana, Montsant et Asmat, situées en aval des retenues précitées, sera également réalisée. Ces travaux seront réalisés au cours des trois prochains mois.

Dans la deuxième phase, la bathymétrie du réservoir de Mequinenza et la caractérisation sédimentaire des réservoirs de Mequinenza et de Ribarroja seront réalisées. Dans ce même cadre, la Confédération hydrographique de l’Èbre, en collaboration avec l’Institut géographique national, mène une nivellement topographique de haute précision pour faire avancer la quantification du processus d’affaissement del Delta del Ebro Ce phénomène, consistant en l’affaissement du terrain, est l’un des principaux problèmes de cette zone.

La salinisation des sols touche déjà 20 % des surfaces cultivées de la planète, préviennent des chercheurs de l’Institut de recherche et de technologie agroalimentaires (IRTA), et ils appellent les institutions à faire de l’atténuation de cette dégradation une priorité. Les chercheurs de l’IRTA, basé à Caldes de Montbui (Barcelone), ont développé une méthodologie pionnière pour inclure l’impact de la salinisation des sols dans l’analyse du cycle de vie de la production alimentaire, selon le blog de la communauté ISM.

La chercheuse de l’IRTA, Montse Núñez, qui a publié la nouvelle méthodologie dans la revue ‘Enviromnmental Science & Technology’, explique que, par exemple, les rizières du delta de l’Èbre, qui produisent chaque année environ 90 000 tonnes de cette céréale, connaissent une forte salinisation qui met les cultures en danger.

La cause est le changement climatique et affaissement, qui fait couler le delta de l’Èbre en moyenne de trois millimètres par an, qui favorise l’avancée de la mer, envahit le sous-sol et salinise davantage la nappe phréatique.

« Le Delta n’est pas un cas isolé. Alors que le niveau de la mer monte dans le monde entier, les zones côtières sont de plus en plus inondées par l’eau salée qui pénètre dans le sol et le sous-sol », prévient le chercheur.

Selon Núñez, la pluie peut aider à dissiper les sels, mais les vagues de chaleur et les sécheresses, de plus en plus fréquentes, obligent les nappes phréatiques à être davantage utilisées pour obtenir de l’eau douce pour la consommation et l’irrigation, ce qui provoque augmenter encore la salinisation des terres.

L’auteur prévient que cette dégradation, exacerbée par le changement climatique, entraînera une perte de productivité et menacera la pérennité économique des agriculteurs et le maintien du monde rural.

Le Parc Naturel du Delta de l’Èbre est une zone naturelle protégée espagnole située à l’embouchure de l’Èbre, dans la province de Tarragone, en Catalogne, entre les régions de Bajo Ebro et de Montsiá.

Il a été déclaré parc naturel en 1983 et agrandi en 1986. Il a actuellement une superficie de 7 736 ha (3 979 ha dans l’hémidelta droit et 3 757 ha dans le gauche). C’est une zone ASP, une zone de la Convention de Ramsar et fait partie de la réserve de biosphère.

L’Èbre, le plus grand d’Espagne, est le principal responsable de cet environnement, fournir les matériaux extraits de votre en-tête pour les déposer ici, en lien avec la Méditerranée. Les sédiments sont donc des matériaux des Pyrénées, du système ibérique et de la cordillère cantabrique, lieux de naissance du fleuve. La quantité de matériaux sédimentés a créé une zone de plus de 320 km², dans laquelle de nombreux habitats se sont formés. La forme actuelle du Delta est une “flèche” parfaitement dessinée pénétrant à proximité.

