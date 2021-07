L’étude Star Health révèle une réduction de la mortalité, du séjour en soins intensifs et des coûts de traitement chez les patients vaccinés

L’étude a conclu qu’il y avait une réduction marquée des dépenses totales d’hospitalisation d’environ 24 % chez les patients qui avaient terminé deux doses de vaccination.

Une étude sur l’impact de la vaccination chez les patients Covid-19 par Star Health et Allied Insurance, l’une des principales compagnies d’assurance maladie autonomes en Inde, a dévoilé les impacts significatifs de la vaccination chez les personnes de 45 ans et plus.

L’étude a conclu qu’il y avait une réduction marquée des dépenses totales d’hospitalisation d’environ 24 %, la durée moyenne de séjour (DAM) d’une moyenne de 2,1 jours, les besoins en soins intensifs de 66 % et une réduction d’environ 81 % de la mortalité parmi les patients ayant terminé deux doses de vaccination.

L’étude a été menée au cours de la deuxième vague (mars et avril 2021) et a examiné un échantillon de 3 820 patients hospitalisés de toute l’Inde âgés de 45 ans et plus. L’étude de cohorte a révélé que le coût moyen d’hospitalisation du groupe non vacciné était de 2,77 lakh Rs, tandis que le groupe vacciné a enregistré un coût moyen de 2,1 lakh Rs.

La réduction du coût était due à des facteurs tels que la réduction des besoins en soins intensifs et la réduction de la durée du séjour à l’hôpital d’une moyenne de 7 jours chez les non vaccinés à une moyenne de 4,9 jours pour le groupe vacciné.

S’exprimant sur l’étude, le Dr S Prakash, directeur général de Star Health and Allied Insurance, a déclaré : « Le début de 2021 a vu une percée dans la découverte de vaccins contre COVID-19, ce qui en fait la découverte de vaccins la plus rapide à ce jour. Notre objectif était de mesurer et de comprendre en termes exacts l’impact de la vaccination Covid-19 chez les patients ayant contracté la maladie 14 jours après la deuxième dose par rapport aux patients non vaccinés, ce qui en fait une recherche unique à part entière.

Dans le sillage de COVID-19, la plupart des études menées jusqu’à présent ont rapporté un impact de la vaccination parmi le grand public tandis que l’étude de cohorte de Star Health Insurance donne l’exclusivité aux patients diagnostiqués avec COVID-19. L’objectif principal de cette étude n’a pas seulement été de comprendre le bénéfice médical mais aussi les implications financières.

Le Dr Madhumathi Ramakrishnan, vice-président conjoint de Star Health and Allied Insurance, a déclaré : « Notre étude a couvert les données pan-indiennes des patients touchés par COVID-19. L’objectif était d’évaluer les implications médicales et financières de la vaccination. Notre étude a conclu que ceux qui avaient pris la vaccination avaient un net avantage sur les non-vaccinés car nous avons observé une différence significative dans des paramètres tels que le séjour à l’hôpital, le coût du traitement et les décès dus à une infection.

L’étude de cohorte a interrogé les clients de Star Health et Allied Insurance Company qui ont été admis pour un traitement Covid-19 dans 1 104 hôpitaux à travers le pays et a constaté que l’ALOS, le besoin de soins intensifs et la réduction des coûts s’appliquent également aux patients présentant des comorbidités. Alors que le besoin en soins intensifs pour les patients présentant des comorbidités est passé de 9,4 % à 5 % parmi les personnes vaccinées, le coût du traitement a également diminué de près de 15 %.

“Cependant, l’étude a également révélé que plus de 57% des patients du groupe non vacciné hésitaient à prendre le vaccin en raison de la peur, de l’ignorance ou, plus inquiétant encore, de facteurs sociaux et de désintérêt ! Il est urgent de s’attaquer à ce problème et nous espérons qu’à travers cette étude, nous pourrons mettre en évidence les avantages du vaccin, éduquer et motiver le public à se faire vacciner bientôt », a ajouté le Dr Prakash.

Menée et conclue au cours des premiers stades de la campagne de vaccination, l’étude a noté que près de 86 % des personnes interrogées n’avaient pas pris la vaccination et parmi celles-ci, 43 % n’avaient aucune raison valable de ne pas prendre le vaccin.

Star Health pense que le seul moyen d’atténuer une troisième vague est d’augmenter la vaccination parmi la population, d’héberger des programmes et des campagnes de démystification active grâce à l’engagement communautaire pour atteindre la population rurale et urbaine.

