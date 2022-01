L’étudiant de Cardiff Uni et la « voix des trains »

Tom Sargent, étudiant de première année à Cardiff, a fait des vagues sur TikTok, son contenu ayant obtenu des millions de vues. La plupart de ses vidéos le montrent en train de faire des impressions d’annonces ou de publicités dans le métro de Londres et elles sont en fait si précises, jusqu’aux petites secousses de montage qui font partie intégrante d’une annonce automatisée.

Dans ce TikTok, dit-il, « les gens à l’université ont découvert que je suis la voix du métro de Londres », avant de se lancer dans une impression.

@realtomsargent POURQUOI M’EXPOSER COMME LA VOIX DU TUBE ? Aussi bonjour à mes imposteurs, je vous aime je suppose (bizarres) #growingupbritish #british #comedy #funny #london #todayyearsoldwhen #uk #cringe #meme #vine #fyp découvert que je suis la voix du tube – realtomsargent

Bien que Tom ne soit pas réellement la voix des trains (désolé), il est toujours un impressionniste très talentueux. Mais quel est le secret pour faire bonne impression ? Et est-ce qu’il s’ennuie d’avoir à faire la queue pour les boîtes de nuit avec ses différentes voix ? Nous avons rencontré Tom Sargent pour le savoir.

« J’aime faire des impressions de choses de tous les jours auxquelles les gens ne prêtent pas beaucoup d’attention »

Tom est un enfant acteur depuis l’âge de neuf ans et est apparu dans des spectacles du West End et a même joué au National Theatre. Il a commencé à faire des impressions d’annonceurs de train, ce que les gens semblaient vraiment apprécier. « J’aime faire des impressions de choses de tous les jours auxquelles les gens ne prêtent pas beaucoup d’attention », dit-il.

Aujourd’hui, Tom est un étudiant de première année en journalisme et médias à l’Université de Cardiff qui aspire à se lancer dans le journalisme de diffusion. Il s’imagine également être comédien de doublage et a déjà été contacté par de petites entreprises pour lui proposer du travail.

Tom apprend une nouvelle voix chaque jour

@realtomsargent WTF – c’est UN gars derrière TOUTES les voix dans le train ! #growingupbritish #comedy #funny #trains #british #banter #trending #viral #instagram #foryou ♬ Relaxant – Global Journey

Avec les annonces de train, il porte une attention particulière aux petits détails, disant qu’il faut « prendre en compte c’est très automatisé. Beaucoup d’enregistrements séparés réunis.

Tom rejoue des clips d’annonces et les pratique encore et encore. « J’essaie de pratiquer une nouvelle voix off chaque jour », dit-il.

Les gens continuent de lui demander de faire des impressions dans la file d’attente pour le club

@realtomsargent Répondez à @alicewanless DARLING, TENEZ MA MAIN ! #british #growingupbritish #christmas #holidays #funny #comedy #uk #fyp #lol #voices ♬ son original – realtomsargent

Tom est un nerd anglais avoué, mais il aime aussi sortir le soir. Le problème, c’est que les gens ont eu vent de ses TikToks et ont commencé à lui faire faire des impressions dans les files d’attente des clubs.

« Souvent, je fais la queue pour une soirée et certaines personnes me reconnaissent, ce qui est fou parce que je ne pense pas être assez grand pour ça », dit-il. « Mais ça arrive. Je passe mon temps à attendre dans la file d’attente d’une boîte de nuit faisant la voix du transport pour le Pays de Galles aux personnes qui m’ont reconnu de TikTok.

En plus des trains, Tom annonce des impressions. « Certaines personnes viennent me voir et jouent Hold My Hand de Jess Glynne et me demandent de faire la voix de Jet2 », dit-il.

« Je pense que mes pauvres amis de l’université en ont marre pour être honnête, mais j’aime bien que ce soit juste. »

Histoires connexes recommandées par cet écrivain :

• Qui a réellement créé le « D’où venez-vous ? TikTok audio ?

• C’est ici que le message « Etes-vous nouveau ici ? » L’audio TikTok est en fait de

• Voici comment savoir si quelqu’un a de faux abonnés sur TikTok