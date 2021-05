L’étui à ours pour les actions BNGO a plus de poids

Cela a été une année pour la société des sciences de la vie, Génomique Bionano (NASDAQ :BNGO). L’action BNGO s’échangeait pour aussi peu que 50 cents à la fin de l’année dernière avant que le short squeeze ne fasse passer l’action au-delà du territoire des penny stock et plus encore.

Source : monde connecté / Shutterstock.com

Les traders de Reddit pensent que sa nouvelle technologie de diagnostic génétique appelée Saphyr a une incroyable croissance à venir. Cependant, avec un flottant à environ 10 %, la question est de savoir si le titre BNGO peut asseoir sa présence dans le secteur des sciences de la vie.

Le changeur de jeu de Bionano Genomics est Saphyr. Le produit est unique car il repose sur le séquençage de gènes et peut cartographier un génome entier pour permettre une détection plus efficace de troubles spécifiques. De plus, il permet également des tests intégrés plus efficaces et accepte divers échantillons, y compris des biopsies de tissus, des cellules cultivées et autres.

Avec plus de 2 500 laboratoires de cytogénétique, la société estime qu’elle dispose d’un énorme marché adressable de plus de 3 milliards de dollars. Cependant, plusieurs risques peuvent actuellement l’emporter sur les avantages d’investir dans les actions de BNGO en ce moment.

L’affaire Bull

Naturellement, la valise du titre BNGO est liée au succès du dispositif Saphyr. Bionano a reçu un énorme coup de pouce l’année dernière. Il a publié les résultats d’une étude qui a mis en évidence comment Saphyr a surpassé un appareil développé par son rival Biosciences du Pacifique (NASDAQ :PACB). Le secteur de la génomique atteindra 62,9 milliards de dollars d’ici 2028, avec une croissance annuelle composée de 15,3 % de 2021 à 2028.

L’entreprise montre enfin des signes de promesse. Ses résultats du premier trimestre ont vu ses revenus augmenter de 179% en glissement annuel pour atteindre 3,2 millions de dollars, dépassant largement les estimations de 2,9 millions de dollars. Il a également affiché une perte nette de 9,9 millions de dollars, ce qui montre une nette amélioration par rapport à la perte nette de 10,5 millions de dollars générée au cours de la même période l’an dernier.

Bionano a analysé plus d’échantillons que jamais au premier trimestre et expédié 11 systèmes Saphyr au cours de la période. Il espère porter sa base installée à 150 systèmes d’ici 2021. Dans ce cas, le stock de BNGO pourrait maintenir son élan s’il fait des progrès significatifs vers ses objectifs.

Le cas de l’ours

Il existe plusieurs risques auxquels Bionano est actuellement confrontée, qui grignotent sa hausse. Le premier est la vive concurrence dans le secteur. Dans une industrie où il y a tant de potentiel de croissance, la concurrence est impérative. Bionano a bien fait de convaincre les investisseurs qu’il s’est taillé une niche dans l’un des sous-secteurs du marché. Cependant, avec plusieurs croisements dans les secteurs, cette notion est pour la plupart inexacte.

De plus, avec la forte concurrence, les entreprises doivent se concentrer sur la sécurité et la différenciation des produits. Par exemple, bien que Bionano ait déposé plusieurs brevets concernant Saphyr, elle a externalisé certains composants clés de fabrication. Cela soulève la question de savoir si les concurrents peuvent produire des types de produits similaires ultérieurement.

De plus, il doit continuer à disposer de suffisamment de liquidités pour faire face à ses dépenses de recherche et développement. Cependant, les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation de Bionano ont été négatifs l’an dernier et ont été compensés par des ventes d’actions ordinaires et l’exercice de bons de souscription d’actions. Par conséquent, l’entreprise doit chercher des moyens de maintenir son solde de trésorerie qui n’implique pas de dilution des actionnaires.

Réflexions finales sur BNGO Stock

Les rendements sur six mois de l’action Bionano sont à un niveau stupéfiant de 1 150 % en raison du short squeeze induit par Reddit. Cependant, le stock est maintenant revenu à la terre, et nous pouvons enfin passer aux clous.

Son système Saphyr a une solide piste de croissance à venir, mais les risques entourant son cas de taureau sont considérables pour le moment. Par conséquent, il est difficile d’investir dans l’action à moins qu’elle ne fasse des progrès significatifs dans l’expansion de Saphyr.

A la date de publication, Muslim Farooque n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com