L’étui AirPods Pro MagSafe voit sa première remise sur Amazon, plus

Pour le coup d’envoi d’une nouvelle semaine, toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont désormais disponibles et mises en avant par une remise Amazon sur le nouveau boîtier AirPods Pro avec MagSafe sur 220 $. Cela s’accompagne d’une chance d’économiser sur le MacBook Pro M1 Pro avant le lancement et cette nouvelle vente Apple Best Buy. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Nouveaux AirPods Pro avec étui de chargement MagSafe en vente pour la première fois

Après avoir été annoncé la semaine dernière, Amazon propose désormais pour la toute première fois le tout nouveau Apple AirPods Pro avec étui de chargement MagSafe. Passer à 220 $, vous envisagez des économies de 29 $ par rapport au prix habituel de 249 $ et un nouveau plus bas historique.

Offrant tout ce que la paire originale d’écouteurs phares d’Apple a fait, le pack AirPods Pro récemment actualisé ANC ainsi qu’un mode de transparence compagnon, la prise en charge de Spatial Audio et Hey Siri. Emballé dans le même format qu’auparavant, le boîtier de charge actualisé offrira 24 heures de lecture, mais prend désormais en charge MagSafe en plus de ses options Qi et Lightning d’origine. Obtenez tous les détails dans notre couverture de lancement.

Économisez 49 $ sur le nouveau MacBook Pro M1 Pro d’Apple

Avant le lancement officiel ce mardi, Amazon propose désormais une remise de précommande sur le tout nouveau MacBook Pro M1 Pro 14 pouces. Avec la configuration d’entrée de gamme 16 Go/512 Go passant à 1 950 $, vous bénéficiez de l’une des toutes premières remises globales à 49 $ sur le prix catalogue habituel de 1 999 $. Alors que les commandes commencent à être expédiées sur la nouvelle version, ceux qui ont raté la première vague de précommandes ont désormais une chance non seulement de marquer la nouvelle version le jour du lancement (les commandes en souffrance sont maintenant en décembre), mais également d’économiser de l’argent le long le chemin.

Le tout nouveau MacBook Pro M1 Pro d’Apple arrive avec un look presque entièrement repensé qui rafraîchit tout, de l’écran aux composants internes. Son écran Liquid Retina XDR 120 Hz de 14 pouces s’associe à toute la puissance de la nouvelle puce M1 Pro, ainsi qu’au retour de la charge MagSafe. Sans oublier, il y a aussi une autonomie de batterie allant jusqu’à 17 heures et des E/S améliorées, y compris trois ports Thunderbolt, HDMI et un emplacement pour carte SD. Obtenez tous les détails sur ., puis rendez-vous ci-dessous pour en savoir plus.

Best Buy lance un événement Apple Early Deals

Best Buy commence la semaine aujourd’hui en lançant son nouvel événement Early Deals avant la saison des achats des Fêtes. Alors que toute l’action du Black Friday commence à reprendre, le détaillant vous aide à surmonter la précipitation et les pénuries de stock attendues le mois prochain avec des remises importantes sur les équipements Apple, les accessoires de jeu, les téléviseurs HD et bien plus encore. Il y a aussi l’assurance supplémentaire de la nouvelle garantie de prix Black Friday de Best Buy. Rendez-vous ci-dessous pour tous nos meilleurs choix.

L’un des points forts de toutes les offres est de donner aux propriétaires d’iPhone 13 la possibilité d’équiper leurs nouveaux combinés d’une série d’accessoires officiels Apple MagSafe à prix réduit. Avec divers forfaits en vente à partir de 79 $, vous trouverez certaines des meilleures valeurs à ce jour dans l’ensemble. Il existe des offres groupées comprenant tout, des éléments essentiels comme un étui transparent et un chargeur MagSafe et des offres plus chères qui permettent de réduire jusqu’à 38 $ les batteries MagSafe, les nouveaux portefeuilles en cuir compatibles Find My, et plus encore.

