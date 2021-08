L’étui de chargement sans fil AirPods atteint 130 $, l’iMac M1, plus

Nous nous dirigeons vers le week-end, et toutes les meilleures offres emboîtent le pas, car les AirPod d’Apple avec étui de chargement sans fil sont tombés à un niveau record à 130 $. C’est à côté d’un 90 $ remise sur l’iMac M1 24 pouces aux côtés de la SmartCamera ecobee 1080p à 80 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Score AirPods avec étui de chargement sans fil à 130 $

Amazon propose actuellement les Apple AirPods avec étui de chargement sans fil pour 130 $. Atteignant normalement 199 $, vous envisagez des économies de 69 $, car l’offre d’aujourd’hui marque le meilleur prix depuis des mois et ne revient au plus bas historique que deux fois auparavant.

Équipés d’un étui de recharge sans fil pour faire le plein sur une tablette Qi, les AirPods d’Apple entrent comme l’une des paires de véritables écouteurs sans fil les plus convaincantes du marché. Toutes ces prouesses ont à remercier la puce H1 d’Apple, qui apporte un appariement rapide et une autonomie de 24 heures dans le mix aux côtés de l’assistance Hey Siri. Même avec une nouvelle paire censée être lancée plus tard dans l’année, le prix d’aujourd’hui vous permet de participer à l’action avec une remise notable.

Économisez 90 $ sur l’iMac M1 24 pouces d’Apple

Amazon propose actuellement l’iMac M1 Apple 24 pouces 8 cœurs/8 Go/256 Go pour 1 450 $. Vous pourrez également évaluer le modèle d’entrée de gamme à 7 cœurs sur 1 250 $. Dans les deux cas, vous envisagez des économies de 50 $ avec les offres d’aujourd’hui qui renvoient des prix correspondant aux plus bas historiques d’Amazon. Ceux qui ne craignent pas d’emprunter la voie de la boîte ouverte peuvent actuellement baisser les prix jusqu’à 1 209 $ chez Best Buy.

Le nouvel iMac 24 pouces d’Apple arrive pour la première fois avec un processeur M1 intégré. Son design élégant est soutenu par un écran 4K Retina avec True Tone, ainsi qu’une caméra FaceTime 1080p. Les autres caractéristiques notables incluent 256 Go ou plus de stockage intégré, au moins 8 Go de RAM et six haut-parleurs capables de prendre en charge Spatial Audio. Vous examinez également le processeur amélioré à 8 cœurs et une paire de ports Thunderbolt complétés par deux emplacements USB-C, ainsi que la connectivité Wi-Fi 6 et Ethernet dans le bloc d’alimentation. Découvrez de plus près notre couverture de lancement.

Ecobee 1080p SmartCamera offre la vidéo sécurisée HomeKit à 80 $

ecobee propose actuellement sa SmartCamera 1080p HomeKit pour 80 $. Également disponible pour le même prix sur Amazon. Atteignant généralement 100 $, vous envisagez une économie de 20 % avec l’offre d’aujourd’hui correspondant à notre mention précédente pour le dernier plus bas historique établi en mai. ecobee SmartCamera arrive dans votre maison intelligente avec des flux 1080p ainsi que la prise en charge de la vidéo sécurisée HomeKit pour le stockage en nuage et des avantages supplémentaires en matière de confidentialité. Cela s’ajoute aux fonctionnalités de détection de mouvement et à la prise en charge du plus grand écosystème de sécurité ecobee. Regardez de plus près dans notre examen pratique.

