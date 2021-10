L’étui elago iPod Shuffle AirTag fait ses débuts avec des vibrations classiques

Aujourd’hui, elago transpose les vibrations Apple classiques des versions précédentes vers une toute nouvelle version. Débutant avec un design inspiré de l’iPod Shuffle, ce nouvel étui elago AirTag arrive avec tous les avantages habituels de pouvoir sécuriser le chercheur d’articles sur votre équipement en plus du design emblématique.

elago lance un nouvel étui pour iPod Shuffle AirTag

elago associe depuis longtemps ses coques en silicone emblématiques aux derniers équipements Apple avec des designs adaptés inspirés des Mac à l’ancienne et d’autres appareils classiques. Maintenant, le dernier de ces débuts est arrivé, apportant des vibrations iPod classiques aux outils de recherche d’articles d’Apple. Arrivant avec autant d’éclat du passé que les autres versions de la gamme, le nouvel étui iPod Shuffle AirTag fait ses débuts avec un design intelligent pour attacher en toute sécurité un sac à dos, des clés et plus encore.

Bien qu’il ne soit pas trop différent des autres étuis AirTag en fonction, la forme est ce qui fait vraiment ressortir le nouveau couvercle elago W7. Moulé dans un carré presque identique à l’iPod Shuffle original, le boîtier s’inspire de l’une des premières introductions d’Apple dans son écurie de lecteur de musique plus de 15 ans après son introduction. Un côté montre votre AirTag, tandis que l’autre a la molette cliquable emblématique.

En ce qui concerne les aspects de sécurité réels du nouvel étui elago iPod Shuffle AirTag, vous trouverez le revêtement en silicone habituel que nous attendons de la marque. Il doit maintenir fermement votre outil de recherche d’articles en place avec une conception à ajustement par friction. Il y a aussi un mousqueton fourni, qui vous permet de clipser l’étui sur tout, de vos clés standard aux sacs à dos, bagages, etc.

Disponible en une seule couleur, le nouveau boîtier elago W7 pour AirTags est désormais disponible à l’achat sur Amazon. Il entre avec un 12,99 $ étiquette de prix, ce qui est un peu plus cher que les offres de silicone standard de la marque. Même ainsi, les vibrations iPod Shuffle ajoutées vaudront certainement le prix supplémentaire pour beaucoup.

Le point de vue de 9to5Toys :

Au prix de 13 $, je peux facilement voir le nouvel étui elago iPod Shuffle AirTag être un achat facile pour les fans d’Apple. Le design est une utilisation assez ingénieuse du facteur de forme pour apporter la molette cliquable emblématique à votre transport quotidien. La seule chose qui aurait pu être meilleure, c’est d’obtenir un peu plus des couleurs lancées avec l’iPod Shuffle de deuxième génération.

