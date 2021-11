L’étui en cuir Waterfield Latigo pour iPhone est pratique et élégant – .

L’étui pour iPhone en cuir Waterfield Latigo est une version principalement améliorée du précédent modèle Ranger de la société américaine, que j’ai testé plus tôt dans l’année. Conçu pour chacun des modèles d’iPhone 13, il est également compatible avec la gamme iPhone 12.

Ce n’est pas quelque chose dont j’ai personnellement besoin à cette période de l’année, mais je l’apprécierai par temps plus chaud, alors je l’ai mis à l’épreuve…

Comme les temps changent ! Je me souviens quand ce que je voulais, c’était une version moderne de l’iPhone SE – ou ce qu’Apple lancerait sous le nom d’iPhone 12 mini, puis d’iPhone 13 mini. En ce qui concerne le problème, cependant, Apple a limité les meilleures capacités de l’appareil photo aux modèles Pro Max, c’est donc ce que j’ai fini par acheter les deux fois.

Cependant, cela a créé un défi lorsqu’il s’agissait de le porter.

Je savais que le printemps, chaque fois qu’il déciderait enfin d’arriver au Royaume-Uni, allait poser un dernier problème : le transporter sans veste. Bien qu’il rentre techniquement dans les poches de pantalon, il est définitivement gênant lorsqu’il est assis, et le porter dans les poches avant d’un jean pendant que le vélo est à la fois inconfortable et peu sûr. Je soupçonnais que j’allais avoir besoin d’une sorte d’étui de ceinture par temps chaud, alors que je me promenais en manches courtes.

C’était effectivement le cas, et j’ai fini par utiliser le Ranger Phone Case Holster de Waterfield.

Regarde et ressent

Personnellement, il est rare que je vois un cuir décent que je n’aime pas. Lisse, grainé, vieilli – tant que la qualité et la finition sont bonnes, je suis heureux. Mais l’aspect du cuir vieilli n’est pas du goût de tout le monde, alors Waterfield a opté pour un cuir plus traditionnel cette fois-ci, même s’il est techniquement légèrement vieilli.

L’étui en cuir Waterfield Latigo pour iPhone est disponible pour l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13/iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max. Tous coûtent le même prix de 99 $ et sont tous disponibles dans un choix de trois couleurs de cuir lisse : noir, marron foncé et gland (un bronzage foncé).

Le cuir Latigo est d’abord tanné au chrome puis végétal. Il est infusé d’huiles et de cires, ce qui lui confère une rigidité moyenne par rapport aux cuirs au chrome pur ou au tannage végétal, qui sont respectivement plus doux et plus durs.

Ce compromis fonctionne bien. Il est suffisamment rigide pour conserver sa forme et offre une très bonne protection pour votre téléphone, tout en étant suffisamment doux pour être agréable au toucher.

Comme toujours avec les produits Waterfield, les coutures sont impeccables.

Le devant du boîtier a une marque en relief, que je préférerais ne pas être là, mais le petit lettrage « Waterfield – Made in SF » est très discret, donc ce n’est pas grave.

L’intérieur est en Ultrasuède doux, qui protège votre téléphone des rayures si vous l’utilisez sans étui.

Utilisé

L’arrière de l’étui est doté d’une attache de ceinture magnétique robuste. Comme pour le modèle précédent, celui-ci utilise un aimant aux terres rares très puissant et ne crée aucune inquiétude quant à son détachement, même en faisant du vélo. La fermeture magnétique rend également le travail de quelques secondes pour le mettre sur votre ceinture et le retirer ensuite.

Bien que conçu principalement avec une ceinture à l’esprit, l’aimant est suffisamment puissant pour pouvoir être utilisé sans, sur des choses comme des shorts de course et des pantalons de survêtement.

Mon iPhone 13 Pro Max s’insère parfaitement dans l’étui à l’intérieur de son étui en cuir Apple. La coupe était un peu serrée au début, mais elle glisse maintenant facilement vers l’intérieur et l’extérieur, mais sans aucun risque de tomber.

L’attache avant est une combinaison de bouton-pression et d’aimant, donc ne pourrait pas être plus facile à fermer, tandis que l’ouverture nécessite suffisamment d’efforts pour être rassurante. Cependant, je préfère l’attache que la société a utilisée dans l’étui Ranger, car c’était une conception vraiment intelligente.

L’étui laisse tous les boutons, le port Lightning et les haut-parleurs exposés et accessibles, tout en restant entièrement protégés. Cela signifie que vous pouvez utiliser un casque Lightning filaire.

Prix ​​et conclusions

Les produits en cuir haut de gamme ne sont jamais bon marché. Demandez à Apple, qui facture 59 $ pour un étui de téléphone en cuir ou 129 $ pour une housse de téléphone.

L’étui pour iPhone en cuir Waterfield Latigo coûte 99 $ pour n’importe quelle taille, un prix qui, je pense, est confortablement justifié par la qualité et l’utilité du produit.

J’ai dit que cet étui était principalement une version améliorée du Ranger, mais il présente deux inconvénients. Tout d’abord – et c’est le plus petit des ennuis – j’ai préféré le snap vraiment intelligent plus rapide sur l’original.

Deuxièmement, le Ranger a une poche avant séparée, ce qui est absolument parfait pour le portefeuille MagSafe. Celui-ci n’a pas cette poche, ni de place à l’intérieur. Ce n’est pas un gros problème pour moi, car le Royaume-Uni a une limite de 100 £ (134 $) pour une transaction sans contact standard, et de nombreux endroits prennent spécifiquement en charge Apple Pay, qui permet des paiements à trois chiffres ou plus (selon votre banque). Mais cela peut être un problème si vous utilisez régulièrement des cartes de paiement physiques. Cependant, vous pouvez facilement ranger jusqu’à trois cartes en vrac dans l’étui à côté d’un téléphone avec étui, bien que vous deviez ensuite faire attention lorsque vous retirez le téléphone.

Personnellement, je trouve l’étui à la fois élégant et utile, et je vais certainement l’utiliser par temps chaud, une fois que j’aurai abandonné une veste au profit des manches de chemise.

L’étui pour iPhone en cuir Waterfield Latigo est disponible sur le site Web de la société, au prix de 99 $.

