L’étui iPad n°1 sur Amazon de ZUGU est lancé pour les iPad 10,2 pouces

Dans la foulée d’une série de nouveautés, Zugu a dévoilé son dernier opus : l’étui iPad 10.2 pour les modèles d’iPad de 7e, 8e et 9e génération sur zugu.com et sur Amazon. Tout comme les autres étuis les mieux notés de la marque – soutenus par plus de 50 000 avis, une note moyenne de 5 étoiles et plus d’un million de boîtiers vendus – cet étui donne la priorité à la durabilité et à la fonctionnalité tout en s’assurant qu’il est suffisamment élégant pour le travail, les entraînements, en streaming et à emporter lorsque vous êtes en déplacement.

L’étui comprend un support magnétique réglable qui vous permet d’articuler votre iPad jusqu’à huit angles différents ainsi qu’une capacité de montage magnétique sécurisé sur n’importe quelle surface métallique comme un réfrigérateur, ce qui est pratique pendant la cuisson.

En plus des éléments améliorant la stabilité, le pare-chocs et la coque en polycarbonate sont durables, et Zugu promet que cet étui (et tous ses autres étuis) peut protéger votre technologie contre les chutes de cinq pieds sur le béton. Lorsque vous vous précipitez vers la porte ou que vous laissez les petits manipuler votre technologie, cette tranquillité d’esprit peut être tout. À l’intérieur, l’intérieur en microfibre douce maintient l’iPad en place, tandis que les bouches d’aération garantissent que votre iPad ne surchauffe pas. Des détails pratiques tels que la fonction veille/réveil automatique et un couvercle magnétique de protection, ainsi qu’une fente élastique pour le stockage Apple Pencil sur l’étui et la compatibilité de charge complètent les fonctionnalités.

Zugu propose le boîtier 10.2 en noir, rouge, marron exécutif et, pour une durée limitée, Sage (vert menthe) et Taffy (rose vif). Nous aimons que son profil mince (10,23 « x 7,11″ x 0,5 ») et sa sensation de légèreté (moins de 13 onces) offrent la protection dont vous avez besoin sans ajouter de volume. En un mot, vous pouvez profiter de la silhouette fine que vous aimez de votre iPad sans avoir à vous soucier des chutes, des chocs et des mouvements de la vie quotidienne.

Ce niveau de détail a toujours été primordial pour le fondateur de Zugu, Tim Angel. Frustré par le manque d’options d’étuis pour iPad combinant fonctionnalité, sécurité et style, il a lancé Zugu en 2010. Angel et son équipe ont passé les 11 dernières années à se concentrer uniquement sur les étuis pour iPad, progressant constamment vers la perfection en testant manuellement chaque étui. avec un vrai iPad. Désormais, la marque propose plus d’une dizaine d’étuis iPad, ainsi que des protections d’écran et leur Muse Stylus.

Mais il ne s’agit pas seulement du produit. Tous les étuis Zugu sont couverts par une garantie de deux ans et un essai sans risque de 60 jours et sont livrés avec une livraison gratuite de trois jours. Et si votre iPad est endommagé alors qu’il est équipé d’un étui Zugu, ils couvriront également tous les frais de réparation pour les membres AppleCare+.

La technologie est peut-être au centre de la marque, mais au fond, la mission de Zugu a toujours été la connexion. C’est pourquoi ils reversent 10 % de tous les bénéfices à des œuvres caritatives comme Children International, une organisation humanitaire qui aide les jeunes à briser le cycle de la pauvreté grâce à l’éducation, l’emploi et l’autonomisation.

Vous pouvez maintenant vous procurer l’étui Zugu pour iPad 10.2 sur zugu.com et sur Amazon.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :