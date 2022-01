L’étui MagSafe pour iPhone 12 tombe à seulement 10 $, et plus encore !

À l’approche du week-end, toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont mises en vedette par les mini-étuis officiels Apple MagSafe pour iPhone 12 sur 10 $. Cela s’accompagne d’une rare remise sur le populaire chargeur 3 en 1 MagSafe de 15 W de Belkin et d’un nouvel accessoire iPhone en vente Anker de 11 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Équipez votre iPhone 12 mini d’une coque en silicone officielle Apple MagSafe

AT&T propose actuellement l’étui MagSafe en silicone pour iPhone 12 mini officiel d’Apple pour 10 $ dans plusieurs styles. Atteignant normalement 49 $, vous envisagez un nouveau plus bas historique à 10 $ en dessous de notre mention précédente.

L’étui en silicone officiel MagSafe d’Apple enveloppe votre iPhone 12 mini d’une finition douce au toucher de qualité supérieure recouverte d’une doublure en microfibre à l’intérieur. Outre les aimants qui lui permettent de s’enclencher directement à l’arrière de votre appareil, il existe également une prise en charge de la charge MagSafe d’Apple. Découvrez notre couverture de plus près.

Le populaire chargeur 15 W MagSafe 3-en-1 de Belkin bénéficie d’une rare réduction

Comme autre excellent moyen d’équiper votre iPhone 12 mini avec l’étui ci-dessus, Belkin propose actuellement sa populaire station de charge 3-en-1 MagSafe 15W pour 127 $. Atteignant normalement 150 $, il s’agit de la première remise que nous ayons vue depuis novembre, sans parler d’une rare chance de marquer ce chargeur en stock à n’importe quel prix.

Cette station de charge 3-en-1 de Belkin est livrée avec un tampon MagSafe de 15 W intégré pour faire le plein sans fil de votre iPhone 12 ou 13. Parfaite pour ranger le bureau ou la table de chevet, elle est livrée avec une rondelle de charge Apple Watch intégrée et un secondaire de 5 W Pad Qi sur la base pour alimenter les AirPod et autres. Vous pouvez voir de plus près dans notre examen pratique.

Le nouveau chargeur USB-C Nano Pro 20W d’Anker atteint 17 $

Anker termine la semaine en lançant sa dernière vente en vitrine sur Amazon, avec en tête d’affiche son nouveau chargeur Nano Pro 20W USB-C à 17 $. Vous cherchez normalement 20 $, vous ne regardez que la deuxième remise que nous avons suivie depuis son lancement en septembre à 3 $ de réduction et correspondant au plus bas historique.

En tant que chargeur le plus récent et le plus compact d’Anker, son nouveau Nano Pro offre toujours une puissance de sortie de 20 W sur un port USB-C PD. Parfait comme compagnon iPhone, ou tout autre smartphone d’ailleurs, il arbore un design unique qui se décline dans l’une des quatre couleurs. Notre examen pratique offre une meilleure idée de ce à quoi s’attendre.

Les meilleures offres d’échange

. garde également un œil sur toutes les meilleures offres d'échange sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch et plus chaque mois.

