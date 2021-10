L’étui MagSafe pour iPhone 13 dbrand super adhérent bénéficie d’une baisse de prix exclusive de 20%

Aujourd’hui, nous examinons de plus près la nouvelle coque dbrand pour iPhone 13 Grip. Vous l’avez peut-être déjà remarqué au sommet de notre tour d’horizon des meilleurs cas de cette année, mais nous avons maintenant une exclusivité réduction de 20 affaire pour les lecteurs 9to5. Désormais une option encore plus abordable, la coque dbrand pour iPhone 13 Grip offre à votre nouveau combiné Apple une protection qui n’ajoutera pas trop de volume à votre EDC. Il le fait tout en maintenant une forte connexion magnétique avec tous vos accessoires compatibles MagSafe. Lisez la suite pour plus de détails sur le nouveau dbrand iPhone 13 Grip Case et comment marquer réduction de 20 votre commande.

Offre exclusive dbrand pour l’iPhone 13 Grip Case

La coque dbrand pour iPhone 13 Grip est disponible pour iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Bien qu’il soit difficile de se tromper avec le traitement caoutchouté noir élégant de la marque, l’étui est également disponible dans une grande variété de coloris pastel et une multitude de textures supplémentaires, des écailles de dragon et du camouflage aux motifs inspirés des ruches d’abeilles et aux motifs technologiques en carbone.

Comme son nom l’indique, dbrand a équipé la coque iPhone 13 de cette année d’une série de textures et de fonctionnalités visant à vous assurer de ne pas laisser tomber votre appareil intelligent Apple coûteux. Vous voyez ces crêtes microscopiques ornant tout le corps du boîtier sur cette photo de près ? Ce sont des points texturés « invisibles à l’œil nu » conçus pour fournir de nombreux « points de contact adhérents pour vos doigts de beurre » afin que vous ne laissez plus jamais tomber votre téléphone. Bien que je ne puisse pas dire avec certitude que ce sera le cas pour tout le monde, ils aideront certainement, un peu comme les bandes de préhension noir liquide du boîtier :

Il y a trois ans, un groupe de scientifiques du grip de renommée mondiale nous a approchés avec un nouveau concept : prendre l’étui de téléphone le plus adhérent au monde, puis ajouter des bandes de grip noir liquide sur les côtés du Grip. Ils auraient dû apprendre à déposer un brevet.

À partir de là, vous pouvez trouver la lèvre surélevée habituelle autour de vos caméras arrière ainsi qu’un bord chanfreiné autour de l’écran. Les deux caractéristiques intégrales de tout bon étui pour iPhone, dbrand a également veillé à ce que le cadre avant ne gêne pas le balayage de votre écran d’un bord à l’autre tout en vous laissant un « accès complet au haut et au bas de votre écran ».

Outre la compatibilité MagSafe et les couvercles de boutons « clicky », le boîtier de 2 mm d’épaisseur offre également une protection contre les chutes jusqu’à 10 pieds avec ce que dbrand appelle « résistance aux chocs de qualité militaire » pour une tranquillité d’esprit supplémentaire.

Mais le meilleur de tous, nous avons une exclusivité réduction de 20 offrez-vous le nouveau dbrand iPhone 13 Grip Case en vous rendant simplement sur cette page du portail 9to5Toys et en entrant le code poignée20 pour activer votre remise. Le prix atterrira comme suit :

dbrand iPhone 13 Grip Case -20%

