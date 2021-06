L’étui Nomad MagSafe Moment arrive sur les combinés iPhone 12

Aujourd’hui, Nomad élargit sa collection de coques pour iPhone 12 en intégrant MagSafe à une autre de ses offres. Dernier né de son partenariat continu avec la marque de photographie Moment, les nouveaux étuis MagSafe Rugged associent les styles de cuir habituels à la prise en charge d’une variété de fixations d’objectif interchangeables pour élever votre configuration iPhoneography. Rendez-vous ci-dessous pour tous les détails.

Nomad étend sa gamme de boîtiers MagSafe avec la prise en charge des objectifs Moment

Après avoir ajouté MagSafe au reste de sa collection de coques pour iPhone plus tôt dans l’année, Nomad est de retour aujourd’hui pour terminer le déploiement. Apportant la prise en charge de la norme de charge magnétique d’Apple à une autre série de ses coques, l’étui robuste pour iPhone 12 avec prise en charge des objectifs Moment est désormais imprégné de MagSafe.

Semblable à l’étui robuste standard, l’édition Moment arrive en partenariat avec Nomad pour offrir la même protection contre les chutes et les mêmes accents en cuir, mais avec quelques fonctionnalités supplémentaires. Moment est toujours l’un des plus grands noms du jeu de l’iPhoneographie, et sa gamme d’objectifs interchangeables vous permet de faire passer votre appareil de tir mobile au niveau supérieur.

L’arrière de la nouvelle coque Nomad prend en charge ces accessoires de photographie, vous permettant de cliquer sur divers objectifs sans avoir à changer la coque de votre iPhone 12. La protection de l’appareil photo est repensée pour s’adapter à l’intégration Moment, mais cela ne sera pas pour vous permettre de prendre des photos sans aucun objectif fixé.

Tout le reste reste le même sur la nouvelle coque Nomad Rugged pour iPhone 12. Il y a toujours une construction en cuir Horween qui est fusionnée à l’étui intérieur plus durable qui permet à cette offre de porter son nom. Il peut protéger votre combiné des chutes de 10 pieds grâce au pare-chocs en TPU, qui protège également votre écran des rayures lorsqu’il est posé sur une table. Et bien sûr, maintenant l’ajout de MagSafe, qui vous permet de vous connecter à l’une des stations de charge magnétiques ou d’attacher l’un des accessoires de portefeuille d’Apple.

Le dernier né de Nomad est maintenant disponible

Pointage à 59,95 $, le nouvel étui Nomad Rugged pour iPhone 12 pour objectif Moment avec MagSafe est maintenant disponible à l’achat. Il entre dans trois facteurs de forme différents pour gérer à peu près tous les derniers combinés d’Apple, y compris l’iPhone 12, 12 Pro et 12 Pro Max. Ceux qui utilisent la plus petite version, l’iPhone 12 mini, ne pourront pas profiter de l’action photographique améliorée. Vous avez également le choix entre deux styles différents, dont le noir ou le brun rustique, selon le type de cuir que vous souhaitez.

Étant donné que le prix est exactement le même que celui de l’étui robuste standard de Nomad, il est agréable de voir que l’ajout de la prise en charge de l’objectif Moment au-dessus de MagSafe ne vous coûtera rien de plus.

Le point de vue de 9to5Toys

La collection de coques Rugged de Nomad est populaire depuis un certain temps, et maintenant avec une autre option pour les utilisateurs d’iPhone 12, la diversité supplémentaire sera certainement appréciée. Étant donné à quel point MagSafe a été indispensable pour moi, il est formidable de voir que vous pouvez enfin associer les objectifs de Moment à tous les autres accessoires de photographie compatibles MagSafe de la marque, sans parler de bénéficier de la norme de charge magnétique sans fil à elle seule.

