L’étui Spigen AirPods Pro AirTag arrive avec le chercheur d’articles

Aujourd’hui, Spigen élargit sa collection d’accessoires Apple avec une nouvelle offre pour AirPods Pro qui met en jeu une fonctionnalité unique. Offrant de la place pour l’un des AirTags d’Apple, le nouvel étui est livré avec toutes les nouvelles fonctionnalités de recherche d’articles, ainsi qu’une coque durable avec mousqueton intégré. Maintenant disponible à l’achat, vous pouvez consulter ci-dessous tous les détails sur le nouveau boîtier Spigen AirPods Pro AirTag.

Spigen lance un nouveau boîtier AirPods Pro AirTag

Aussi robustes que soient les fonctionnalités Find My, qui sont intégrées aux AirPods et à d’autres équipements Apple, le récent lancement des AirTags plus tôt dans l’année a fait honte à cette expérience avec des fonctionnalités de recherche de précision et de réalité augmentée. Bien que l’on espère qu’Apple intégrera nativement cette fonctionnalité dans sa paire d’écouteurs pro de deuxième génération, le fabricant d’accessoires populaire Spigen prend les choses en main avec le lancement d’un nouveau boîtier.

Fidèle à son schéma de nommage Tag Armor Duo, le dernier ajout à la liste Spigen arrive avec un design conçu pour protéger vos AirPods Pro. Et à juste titre, il se démarque des autres options du marché avec un emplacement intégré pour stocker l’un des AirTags d’Apple. La construction en trois pièces recouvre vos écouteurs par eux-mêmes, puis comporte un panneau avant qui se clipse pour maintenir le chercheur d’articles en place.

Il y a aussi toutes les fonctionnalités habituelles auxquelles vous vous attendez, y compris la compatibilité du chargeur sans fil, une découpe en bas pour les câbles d’éclairage et une coque en plastique robuste. En plus de cela, vous regardez un mousqueton ajouté sur l’étui pour plus de commodité de fixation à un sac à dos.

Désormais disponible à l’achat via la boutique officielle Spigen Amazon, le nouveau boîtier Spigen AirPods Pro AirTag arrivera d’ici le début du mois prochain. Il entre avec un 24,99 $ étiquette de prix. Et comme vous vous en doutez avec ce tarif en vigueur, aucun AirTag n’est inclus. Vous devrez donc fournir le vôtre.

Prise de 9to5Toys

Étant donné à quel point les AirTags ont changé la donne, ce n’était vraiment qu’une question de temps avant que les fabricants d’accessoires ne commencent à équiper leur équipement Apple avec la prise en charge des outils de recherche d’articles Apple. Nous en avons déjà vu d’autres comme elago entrer dans l’action en apportant cette prouesse de localisation à la nouvelle Apple TV Siri Remote, et maintenant Spigen fait de même avec AirPods Pro.

Bien que la conception soit certainement plus volumineuse que les offres rationalisées, je suis sûr que beaucoup seront d’accord pour dire que la tranquillité d’esprit supplémentaire apportée par l’intégration d’AirTags vaudra complètement ce compromis potentiel.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore !