Leur finale pour le drapeau, l’hymne national, la déclaration d’indépendance et la constitution ⋆ .

Un énorme débat national sur nos symboles nationaux les plus importants a éclaté, et il devient rapidement l’un de nos problèmes politiques les plus brûlants. Mais ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c’est qu’il ne s’agit pas vraiment d’un débat sur notre passé. Il s’agit plutôt d’un débat sur ce à quoi ressemblera notre avenir. Ceux qui diabolisent le drapeau américain, l’hymne national, la Déclaration d’indépendance et la Constitution ne le font pas dans le but de gagner un débat historique. Leur véritable objectif est d’« annuler » ces symboles et de les remplacer par de nouveaux, car nos symboles nationaux existants représentent des valeurs et des principes diamétralement opposés aux valeurs et principes qu’ils souhaitent imposer à la société.

S’ils finissent par obtenir ce qu’ils veulent, les États-Unis finiront par devenir une société dystopique de haute technologie extrêmement répressive où aucune dissidence n’est tolérée. En d’autres termes, nous ressemblerions beaucoup à la Chine communiste d’aujourd’hui.

Quand je grandissais, les «communistes impies» de l’autre côté du globe étaient les «méchants», et j’ai été élevé dans l’amour du drapeau et des libertés qu’il représentait. Mais maintenant, notre drapeau est régulièrement diabolisé par les médias corporatifs. Par exemple, le New York Times vient de publier un article dans lequel le drapeau était qualifié d’« aliénant »…

Ce qui était autrefois un symbole unificateur – il y a une étoile dessus pour chaque État, après tout – est maintenant aliénant pour certains, ses rayures sont maintenant des lignes de fracture entre les gens qui s’agenouillent pendant que “The Star-Spangled Banner” joue et ceux pour qui ne s’engagent pas l’allégeance est un affront. Et il a fait de la célébration du 4 juillet, de banderoles patriotiques et de gâteaux aux myrtilles et aux fraises disposés dans Old Glory, dans une autre fissure dans un pays qui ne semble plus aussi indivisible, sous un drapeau menaçant de s’effilocher.

À un moment donné, il aurait été impensable pour un grand journal de publier une telle déclaration, mais les temps ont changé.

Et les appels pour que notre drapeau existant soit remplacé par un nouveau commencent à se faire plus forts. Ce qui suit provient d’un article d’opinion largement diffusé que la chanteuse Macy Gray a écrit le mois dernier…

Président Biden, Madame Harris et membres du Congrès : le drapeau américain a été détourné comme code pour une croyance spécifique. Que Dieu bénisse ces croyants, ils peuvent l’avoir. Comme le confédéré, il est en lambeaux, daté, diviseur et incorrect. Il ne représente plus la démocratie et la liberté. Il ne nous représente plus TOUS. Ce n’est pas juste d’être obligé de l’honorer. Il est temps pour un nouveau drapeau.

Bien sûr, ce n’est pas seulement le drapeau qu’ils veulent remplacer.

En ce moment, il y a une pétition Change.org qui appelle à un nouvel hymne national…

La pétition, lancée par Lawrence Johnson, cite trois raisons pour lesquelles l’hymne national devrait être modifié : La “Star Spangled Banner” contient du “racisme”, de l’élitisme et même du sexisme ancrés dans ses troisième et quatrième strophes, qui n’ont pas leur place dans l’hymne national d’une démocratie qui prétend que tous les hommes (et les femmes) sont créés égaux, dit la pétition .

Cette pétition en particulier suggère que « American The Beautiful » devrait être le nouvel hymne, mais beaucoup de gens se réfèrent également maintenant à « Lift Every Voice And Sing » comme un « hymne national »…

PBS a déclenché une réaction violente avec sa décision de demander à Vanessa Williams d’interpréter «l’hymne national noir» lors de sa couverture du 4 juillet – les critiques qualifiant cette décision de division et de non-américaine. La performance de Williams dans l’émission annuelle Capitol Fourth de la station dimanche soir est destinée à célébrer la reconnaissance de l’établissement de Juneteenth en tant que jour férié fédéral.

Au final, ils ne se contenteront pas de changer une ou deux choses.

L’objectif est que tous les symboles de notre époque fondatrice soient « annulés », et cela inclut même nos documents fondateurs les plus importants.

Plus tôt dans la journée, j’ai été stupéfait d’apprendre que NPR prétend maintenant publiquement que la Déclaration d’indépendance est remplie de « défauts et d’hypocrisie »…

Dans un article en ligne, NPR a déclaré : « Au cours des 32 dernières années, Morning Edition a diffusé une lecture de la Déclaration d’indépendance par le personnel de NPR comme un moyen de marquer le jour de l’indépendance. “Mais après les manifestations de l’été dernier et notre calcul national sur la race, les mots dans le document atterrissent différemment.” En référence aux “défauts et hypocrisies” du document historique, NPR a écrit: “Il déclare célèbre” que tous les hommes sont créés égaux “même si les femmes, les esclaves et les Amérindiens n’étaient pas considérés comme égaux à l’époque.”

Et la députée Maxine Waters l’attaque également publiquement…

Le 4 juillet… et ainsi, la Déclaration d’Indépendance dit que tous les hommes sont créés égaux. Égal à quoi ? Ce que les hommes? Uniquement des hommes blancs ?

“Tous les hommes sont créés égaux” est une phrase qui a été une lueur d’espoir pour les hommes et les femmes du monde entier pendant plus de deux siècles, mais maintenant Maxine Waters voudrait nous faire croire qu’il s’agit en fait d’une insulte.

Malheureusement, je suis certain qu’il ne faudra pas longtemps avant que quelqu’un ne propose une « nouvelle déclaration d’indépendance » pour remplacer l’ancienne.

Bien sûr, la Constitution américaine est également attaquée sans relâche. Quand j’étais à la faculté de droit, mes professeurs libéraux m’ont appris qu’il s’agissait d’un « document vivant et respirant » qui pouvait être modifié pour lui faire dire tout ce que nous voulions qu’il dise.

Mais de nos jours, cela ne suffit pas pour beaucoup à gauche. Beaucoup d’entre eux veulent maintenant se débarrasser complètement de ce document « imparfait » et recommencer.

La fin du jeu est de créer un pays entièrement différent de celui que nos fondateurs ont créé à l’origine, et chaque année, ils progressent un peu plus vers cet objectif.

Bien sûr, il y a encore des millions de patriotes américains qui sont absolument déterminés à les empêcher de gagner, mais l’autre camp a beaucoup plus d’argent et beaucoup plus de pouvoir à ce stade.

C’est un point que Victor Davis Hanson a très bien fait dans un de ses récents articles…

Nommez une institution principale que la gauche réveillée ne contrôle pas maintenant – et déformez-vous. Les média? Le campus? Silicon Valley ? Sport professionnel ? La salle du conseil d’administration ? Fondations? L’établissement d’enseignement K-12 ? La hiérarchie militaire ? L’État profond du gouvernement ? L’échelon supérieur du FBI ? La gauche les a tous absorbés. Mais cette fois-ci, les membres de la gauche croient vraiment que « par tous les moyens nécessaires » n’est pas un simple slogan. Au lieu de cela, c’est un modèle sur la façon de perturber ou de détruire les coutumes, les traditions et les valeurs américaines.

Tout au long de notre histoire, les Américains ont tant sacrifié pour que les générations futures puissent vivre libres.

