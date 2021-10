“Leur perte est notre gain et l’Amérique peut et dirigera l’avenir” ⋆ ZyCrypto

in

Francis Suarez, le maire de Miami a commenté la récente répression des transactions de crypto-monnaie en Chine. De nombreux joueurs de crypto ont parlé de l’événement sous un jour similaire, et maintenant Suarez exprime l’importance de la répression. Il croit fermement qu’il s’agit d’une opportunité pour les États-Unis d’exploiter et de combler le vide que la Chine a créé.

« La Chine interdisant le bitcoin est une énorme erreur avec des impacts qui se feront sentir pendant des générations. Leur perte est notre gain et l’Amérique peut et dirigera l’avenir en fournissant une source d’énergie propre aux mineurs de bitcoin et à tous ceux qui construisent sur/avec/pour le bitcoin. dit le maire.

Il s’agit d’une déclaration très audacieuse et positive de la part du maire, en particulier compte tenu des hauts et des bas auxquels les crypto-monnaies ont été confrontées aux États-Unis. L’adoption de l’exploitation minière ne se produira pas instantanément, car de nombreux responsables du gouvernement américain se sont déjà prononcés contre l’exploitation minière de Bitcoin.

La sénatrice Elizabeth Warren, ainsi que de nombreux autres cadres gouvernementaux, a estimé que l’exploitation minière de Bitcoin consomme trop d’énergie pour être considérée comme une pratique durable à long terme.

Selon son tweet viral de juillet, l’exploitation minière de Bitcoin est un grave problème environnemental qui doit être résolu.

Son tweet se lit ainsi :

« L’extraction de bitcoins consomme à peu près la même quantité d’électricité que l’État de Washington, ce qui exerce une pression sur nos réseaux électriques et aggrave la crise climatique. Nous devons protéger notre planète et lutter contre les pratiques de minage de crypto-monnaies nuisibles à l’environnement. »

Malgré les critiques, les partisans insistent sur le fait que l’exploitation minière de Bitcoin est plus bénéfique que nocive pour l’environnement. On dit que l’extraction de bitcoins convertit l’énergie gaspillée et transe en énergie numérique.

Dans les pays où l’excès d’énergie est gaspillé, l’exploitation minière Bitcoin se montre efficace et les acteurs du marché restent fermes sur les points positifs alors qu’ils continuent de présenter l’exploitation minière sous un bon jour, et plus particulièrement comme une excellente source de revenus pour tout pays qui est mineur amical.

À cet égard, le sénateur Pat Toomey a soutenu que les États-Unis se sont vu offrir une rare opportunité de dépasser la Chine. “La répression autoritaire de la Chine contre la crypto, y compris le bitcoin, est une grande opportunité pour les États-Unis. C’est aussi un rappel de notre énorme avantage structurel sur la Chine”, a-t-il déclaré.

De même, le membre du Congrès Patrick McHenry a donné ses deux cents en déclarant que “la décision de la Chine de restreindre l’accès présente une opportunité parfaite pour le leadership américain sur la crypto-monnaie”.