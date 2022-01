Le début de 1966 a été une période passionnante pour le groupe Spencer Davis. Ils avaient passé environ trois ans à se forger une réputation comme l’un des groupes les plus serrés du circuit R&B, d’abord à Birmingham, puis à travers le Royaume-Uni, avec un certain nombre de singles de moindre envergure en 1964 et 1965. Maintenant, les choses étaient sur le point de devenir beaucoup plus importantes.

L’arrivée dans les charts du 8 janvier de l’album qui était, peut-être un peu naïvement, intitulé Leur premier LP. Lors de ses débuts, le groupe était en train de monter le compte à rebours des singles avec « Keep On Running », qui plus tard ce mois-là deviendrait le premier des deux n ° 1 en l’espace de trois mois seulement. « Somebody Help Me » l’a suivi au sommet en avril.

Leur premier LP ne contenait aucun de ces tubes, bien qu’il incluait leurs deux premiers singles mineurs dans les charts, « I Can’t Stand It » (d’aussi loin qu’en novembre 1964) et leur reprise de Brenda Holloway‘s Motown a frappé « Every Little Bit Hurts ». « Continuez à courir » a fait leur prochain set, sans surprise intitulé The 2nd LP, qui a suivi le premier album dans les best-sellers plus tard en janvier.

Ils ont été rejoints sur le LP par de nombreuses autres pochettes, d’agrafes telles que John Lee Hooker‘s « Dimples » et le hit « Searchin » des Coasters écrits par Leiber & Stoller. . »

Mais il y avait aussi de la place pour leur propre matériel, y compris la composition de groupe « Sittin’ and Thinkin' » et deux de Steve Winwood, « Ici, maintenant » et « Ça me fait tellement mal ». Leur premier LP est entré dans le classement au n ° 20 et a culminé au n ° 6 trois semaines plus tard lorsque, bizarrement, le 2e LP était juste à côté au n ° 7.

