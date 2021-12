L’Euribor a de nouveau baissé en novembre après avoir enregistré son taux le plus élevé de l’année dernière en octobre

01/12/2021 à 18:58 CET

Laura Martinez | iSauver

L’Euribor maintient un mois de plus son rus de montagne particuliera de données. Après une légère hausse aux mois de septembre et octobre, le principal indicateur des crédits immobiliers variables dit adieu à novembre avec une nouvelle baisse. Dans ce cas, l’indice termine le mois à -0,485%, un chiffre qui cela permettra à l’hypothéqué de constater à nouveau une petite réduction dans vos mensualités.

En novembre, les citoyens qui doivent revoir leur prêt hypothécaire constateront tout de même une légère diminution de leurs versements. Cependant, cela peut être le dernier mois où la révision est en baisse. Ce n’est pas parce que l’Euribor va augmenter mais parce que la différence avec les données de l’année précédente ne sera pas plus faible mais plus élevée.

Si vous devez revoir votre prêt ce mois-ci, les économies seront comprises entre 3 euros et 7 euros par an. Dans le cas d’un crédit immobilier de 150 000 euros à 30 ans avec Euribor + 0,99%, vous paierez désormais 536,23 euros contre les 536,51 que vous avez payés le mois dernier. Les économies ne sont que de 0,28 euros par mois ou ce qui équivaut à 3,36 euros par an. Cette différence est si faible car ce mois-ci, l’Euribor a clôturé à -0,485% et il y a un an, il était à -0,481%, à peine 0,004 point de plus qu’aujourd’hui.

Dans le cas d’un crédit immobilier de 300 000 euros sur 30 ans avec un différentiel Euribor + 0,99%, ils paieront 1 072,47 euros ce mois-ci alors qu’il y a un mois ils payaient 1 073,02. Une économie de 0,55 euros par mois ou 6,6 euros par an.

La BCE va-t-elle relever ses taux en 2022 ?

« Il semble que nous commencions à nous habituer à ces mouvements cycliques de l’Euribor. Dans ce cas, la tendance d’il y a un an se répète, alors que l’indicateur était sur le point d’atteindre -0,5% alors qu’il a fallu attendre janvier 2021 pour qu’il devienne une réalité. Il est possible que dans les prochains mois nous ayons un autre record à la baisse, notamment après les dernières déclarations de la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, dans lesquelles elle a indiqué qu’il n’y avait pas de hausse des taux d’intérêt actuellement, ni est-ce en 2022 & rdquor;, explique La directrice hypothécaire d’iAhorro, Simone Colombelli.

La hausse des prix a fait exploser l’inflation ces derniers mois.Face à cette situation, de nombreux analystes s’attendaient à ce que la BCE prenne des mesures en ce sens ; l’une des options était une hausse des taux. Cependant, la présidente de la BCE a maintenu son discours car selon ses propos « une inflation plus élevée exerce une pression sur les revenus réels des gens, en particulier ceux qui se situent dans la partie inférieure de la distribution des revenus & rdquor ;. Cela signifie que, pour l’instant, l’institution européenne ne va pas réagir par une hausse des taux d’intérêt, ce qui contribue généralement à la hausse de l’Euribor.

« En plus de la politique monétaire que suit la BCE, les offres des institutions financières nous positionnent dans l’un des meilleurs moments pour demander un prêt hypothécaire. Ces dernières semaines, quatre des principales banques ont baissé leurs offres à taux fixe afin d’attirer les derniers clients de cette 2021′, souligne Simone Colombelli.