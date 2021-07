“L’Euro 2020 a enchanté et captivé du début à la fin”

in

11/07/2021 à 14h20 CEST

Aleksander céférine, président de l’UEFA, a déclaré que « depuis les exploits records de Cristiano Ronaldo De la phase de poules au drame implacable procuré par les huitièmes de finale, « l’Euro 2020 » a enchanté et captivé de bout en bout. »

Quelques heures avant que l’Italie et l’Angleterre ne s’affrontent à Wembley pour le titre continental, l’entraîneur slovène a déclaré que “le moment de vérité est maintenant venu pour les deux équipes qui disputeront ce match tant attendu au stade emblématique de Wembley à Londres”.

“Après leurs succès en demi-finale, ils se sont préparés pour cette grande occasion sachant qu’ils doivent faire un dernier effort pour sortir victorieux et soulever le très convoité Trophée Henri Delaunay, faisant la joie de leurs fans et provoquant des célébrations dans tout leur pays”, a-t-il déclaré.

“Les joueurs qui entrent sur le terrain pour la finale du tournoi sont au bord de la gloire européenne et de l’immortalité du football. Les vainqueurs écriront leur nom dans un nouveau chapitre des annales de l’histoire du football européen et seront considérés comme des héros par des millions de supporters de toutes les générations”, a déclaré le président de l’UEFA dans un message diffusé par l’instance continentale.

Pour Ceferin, l’Euro a “gardé tout le monde en haleine au cours des quatre dernières semaines, nombre des meilleurs joueurs européens se démarquant sur cette scène internationale privilégiée”.

“Nous avons déjà d’innombrables moments à regarder en arrière et les fans ont été captivés par le déroulement du tournoi. Nous avons célébré les 60 ans de la première compétition de football d’Europe de manière appropriée, et l’EURO a démontré l’importance du football européen. équipes nationales. comme une source de fierté et d’unité du football national », a-t-il déclaré. Céférin, qui a noté qu’il s’agissait d’un “mois fascinant du meilleur du football européen par équipes”.

“Bonne chance à nos deux finalistes. Je me joins aux fans du monde entier dans l’espoir qu’ils offrent un match pour tous les âges”, a-t-il conclu.