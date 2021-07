L’Euro 2020 est terminé : De Love Island à Clarkson’s Farm, la télé que vous avez manquée

Plus de foot ? Il y a beaucoup à rattraper (Photo : Amazon/Netflix/REX/ITV)

Il y a plus dans la vie que le football, même si parfois ce n’est pas comme ça.

Les fans anglais ont eu le cœur brisé après que l’Italie les ait battus aux tirs au but dimanche soir, mettant ainsi fin à l’un des tournois les plus divertissants de mémoire d’homme.

Cela nous a rendus accros au cours des cinq dernières semaines, dominant les cotes d’écoute et nous apportant plus de drame que nous ne pouvions parfois gérer.

Maintenant, cependant, c’est fini et des millions de fans recherchent quelque chose pour combler le vide.

Heureusement, il y a énormément de bonnes télés pour les gens à rattraper.

Des émissions de rencontres incontournables aux séries de télé-réalité intrigantes, ce sont les meilleures émissions à regarder maintenant que les euros sont terminés.

Île de l’amour



Les choses se réchauffent dans la villa Love Island (Photo: ITV)

Bien sûr, le démarrage a été un peu lent, mais le retour de Love Island monte lentement et a l’étoffe d’une série classique.

Nous avons eu des sorties précoces choquantes, une controverse et une romance au cours des premières semaines, et maintenant le football est terminé pour le moment, les fans peuvent mettre tous leurs œufs dans le même panier et se livrer complètement à Love Island cet été.

Love Island continue tous les jours sur ITV2 à 21 heures. Les épisodes peuvent être diffusés sur le hub ITV.

Lupin

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.

Les drames policiers ne sont pas beaucoup plus suaves que Lupin, qui est revenu le mois dernier après une attente atroce. La deuxième collection d’épisodes se concentre moins sur le monde des braquages ​​et plus sur la relation père fils au cœur du drame. Paris, comme toujours, est magnifique à l’écran, et Omar Sy est une présence captivante à l’écran. Sûr de dire que nous sommes excités pour la saison trois.

Lupin est disponible en streaming sur Netflix

La ferme de Clarkson

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.

Qui aurait cru que regarder Jeremy Clarkson garder des moutons dans un champ pouvait être si amusant ?

La star du Grand Tour va à la campagne dans sa dernière série, se mettant à l’agriculture à sa manière inimitable. Il y a une bromance étrange avec l’agriculteur local Kaleb Cooper à surveiller, ainsi que certaines des versions les plus inhabituelles de l’art ancien de l’agriculture jamais vues. C’est aussi étrangement émotionnel, car le présentateur forme des liens émotionnels avec les animaux qu’il élève – avant de les manger pour son dîner du dimanche, bien sûr.

Clarkson’s Farm est disponible en streaming sur Amazon Prime Video

Trop chaud pour le manipuler

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.

Si Love Island ne satisfait pas votre envie de regarder de belles personnes s’ébattre au soleil, alors Too Hot To Handle est un visionnage essentiel. Il s’ensuit un groupe de célibataires attrayants qui ne peuvent avoir aucun contact sexuel les uns avec les autres, ou risquent de perdre de l’argent du fonds du prix.

C’est une version plus folle et plus excitante du format, Too Hot To Handle nous a fourni certains des visionnages les plus fous de 2021 et cela a apporté un peu de soleil et une touche de scandale dans nos vies quand nous en avions le plus besoin. Toute la saison deux est prête à être diffusée sur Netflix dès maintenant.

Too Hot To Handle est disponible en streaming sur Netflix

Le conte de la servante

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.

Si vous pensiez que regarder l’Angleterre perdre aux tirs au but était épuisant, ce n’est rien dans la quatrième saison de The Handmaid’s Tale. Le drame dystopique basé sur le roman écrit par Margaret Atwood continue d’être aussi sombre que jamais, et pour notre argent, c’est à peu près le meilleur ensemble à la télévision, avec les excellents Elisabeth Moss et Joseph Fiennes en tête.

Le conte de la servante est disponible en streaming sur All4

Dent sucrée

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.

Un mélange inhabituel de comédie et de thriller dystopique sur une apocalypse virale peut sembler un peu proche de l’os en 2021, mais Sweet Tooth de Netflix a conquis des millions de personnes depuis son arrivée le mois dernier.

Il a beaucoup à offrir – c’est drôle, d’abord, met en vedette le sous-estimé Will Forte et comprend également des hybrides homme-animal assez adorables. Comptez-nous.

Sweet Tooth est disponible en streaming sur All4

Loki

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.

Disney continue d’élargir l’univers Marvel dans un certain style. Après le whipsmart WandaVision, et le (certes pas si génial) Falcon et le Winter Soldier, ils se sont surpassés avec Loki.

La série se concentre sur le dieu espiègle de Tom Hiddleston, aidant à étoffer l’un des personnages les plus idiosyncratiques de Marvel. Tom est génial comme toujours, mais c’est Owen Willson qui vole la vedette ici en tant que Mobius, qui pourrait bien être l’un de nos personnages préférés dans le MCU.

Loki est disponible en streaming sur Disney+

Rick et Morty

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.

L’une des comédies animées les plus populaires est revenue sur nos écrans en juin, mettant fin à l’attente des fans de Rick et Morty pour l’animation culte. Vous pouvez voir pourquoi ils l’ont tant manqué. La série est devenue l’une des comédies les plus appréciées du marché – et si vous l’obtenez, vous l’obtenez vraiment, vraiment.

La meilleure partie de tout cela? Il y a beaucoup plus à venir. L’écrivain de la série, Alex Rubens, a récemment révélé qu’ils étaient tellement en avance qu’ils avaient déjà planifié la saison six dans les coulisses.

Rick et Morty est disponible pour regarder sur All4

Ted Lasso

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.

Quand le concept d’un spectacle est aussi inspiré que celui de Ted Lasso, on se demande pourquoi personne ne l’a fait avant ? La comédie inspirée du poisson hors de l’eau se concentre sur Ted, un Américain sorti de ses profondeurs en tant qu’entraîneur d’une équipe de football britannique de Premier League. Jason Sudeikis est parfait dans le rôle, ce qui a aidé la série à devenir un véritable succès de bouche à oreille à l’ancienne. C’est de retour plus tard ce mois-ci.

La saison 2 de Ted Lasso est disponible sur Apple TV+ à partir du 23 juillet

Naomi Osaka

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.

Piers Morgan n’est peut-être pas un fan, mais que cela ne vous rebute pas une seconde. Ce nouveau documentaire éponyme sur la vie et la carrière de la joueuse de tennis Osaka jusqu’à présent se concentre sur les deux années qui ont suivi sa victoire contre Serena Williams à l’US Open en 2018.

Plus: Love Island



Tout cela survient après que la n ° 2 mondiale du Japon a subi un contrecoup pour sa décision de se retirer de Roland-Garros après avoir lutté contre la dépression. Plus qu’un simple documentaire sportif, cela ressemble à un incontournable.

La série documentaire Noami Osaka sera disponible sur Netflix le 16 juillet

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();