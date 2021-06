L’Euro 2020 présentera une savoureuse bataille du Soulier d’Or avec les meilleurs buteurs Harry Kane, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappe tous en lice pour le prix

in

La course au Soulier d’Or de l’Euro 2020 est bel et bien lancée.

Le tournoi d’été aura une foule de buteurs mortels qui chercheront à laisser leur marque sur les défenses.

.

Griezmann a terminé l’Euro 2016 en tant que meilleur buteur du tournoi

Antoine Griezmann a remporté le Soulier d’or de l’Euro 2016 avec six buts alors que la France s’inclinait face au Portugal en finale.

Et Griezmann aura beaucoup plus de concurrence pour terminer en tant que meilleur buteur de l’Euro 2020 alors que talkSPORT.com jette un œil sur les prétendants.

Cotes du Soulier d’Or Euro 2020

Harry Kane – 5/1

Romelu Lukaku – 15/2

Kylian Mbappé – 8/1

Cristiano Ronaldo – 11/1

Memphis Depay – 14/1

Karim Benzema – 16/1

Alvaro Morata – 20/1

Ciro Immobile – 20/1

Antoine Griezmann – 22/1

Thomas Muller – 22/1

Robert Lewandowski – 25/1

Cotes de Sky Bet

Harry Kane (Angleterre)

Il va sans dire que Kane est considéré comme l’un des meilleurs attaquants du monde.

Le talisman de Tottenham, qui a marqué 222 buts pour son club, cherchera à ajouter le Soulier d’or de l’Euro 2020 à sa collection de récompenses individuelles impressionnantes.

Kane a remporté le prix du Soulier d’or de la Coupe du monde 2018 et tentera de faire de même à l’Euro 2020.

Avec le meilleur buteur de la Premier League qui voudrait quitter Tottenham, une bonne performance à l’Euro 2020 ne ferait qu’augmenter son prix de 120 millions de livres sterling.

.

Kane aura forcément le Soulier d’Or de l’Euro 2020 en ligne de mire Cristiano Ronaldo (Portugal)

Cela pourrait être la dernière finale du Championnat d’Europe de Ronaldo.

L’attaquant de la Juventus a 36 ans, mais espère mener le Portugal à un deuxième triomphe consécutif après avoir été victorieux en 2020.

Avec Bruno Fernandes et Joao Felix derrière lui, Ronaldo – meilleur buteur de Serie A avec 29 réalisations – ne manquera pas d’occasions.

.

Cela pourrait être le dernier championnat d’Europe de Ronaldo Robert Lewandowski (Pologne)

Lewandowski est comme un bon vin qui se bonifie avec l’âge.

Le joueur de 32 ans, qui aura 33 ans en août, a marqué 41 buts incroyables en 29 matches de Bundesliga la saison dernière.

La Pologne a un groupe favorable avec Lewandowski prêt à tenter sa chance contre la Suisse, la Turquie et le Pays de Galles.

Alors que la Pologne n’a pas les mêmes joueurs talentueux que le Bayern Munich, n’excluez pas Lewandowski de la course du Soulier d’Or Euro 2020.

.

Lewandowski est une machine à buts et considéré comme le meilleur attaquant du monde Kylian Mbappe (France)

Mbappe continue de s’améliorer au fil des saisons.

Qu’il joue sur l’aile ou au milieu, le joueur de 22 ans sera toujours une menace pour les buts.

Mbappe a marqué quatre buts lors de la Coupe du monde 2018 et cherchera à répéter sa forme à l’Euro 2020.

.

Mbappe était le meilleur buteur de Ligue 1 et vise la gloire européenne pour accompagner sa couronne mondiale Bruno Fernandes (Portugal)

Fernandes a terminé la saison 2020/21 avec 28 buts lors de sa première campagne complète en tant que joueur de Manchester United.

Alors que les supporters rivaux diront que 13 de ces buts sont dus à des tirs au but, il s’agit toujours d’un nombre impressionnant de buts pour un milieu de terrain.

Ronaldo est susceptible d’être aux tirs au but pour le Portugal, cependant, Fernandes sera mortel s’il lui donne de l’espace dans ou en dehors de la surface.

. – .

Fernandes a été accusé de ne pas jouer dans les grands matchs, mais cela pourrait changer à l’Euro 2020 Timo Werner (Allemagne)

Werner a marqué 12 buts et enregistré 10 passes décisives lors de sa première saison à Chelsea – et il aurait ajouté à son total de buts s’il avait été plus clinique.

L’attaquant pourrait éliminer sa frustration sur les défenses de l’Euro 2020 et montrer pourquoi le club de Premier League a dépensé autant pour lui.

Bien que l’Allemagne soit dans un «groupe de la mort» avec le Portugal et la France, Werner a prouvé qu’il pouvait se produire sur la grande scène.

Sa course altruiste a conduit au but vainqueur de Kai Havertz en Ligue des champions et il y a toutes les chances qu’il devienne l’homme principal de l’Allemagne cet été.

.

Werner a eu du mal devant le but, mais pourrait éliminer sa frustration des défenseurs de l’Euro 2020 Ciro Immobile (Italie)

Immobile semble se perdre dans le peloton en parlant des meilleurs buteurs du monde, dépassant Ronaldo la saison dernière avec 36 buts en Serie A.

L’attaquant de 31 ans a marqué 123 en 177 matches de Serie A avec la Lazio, mais n’a jamais brillé dans un tournoi majeur.

L’Euro 2020 est une excellente occasion pour Immobile de montrer qu’il peut se produire sur la grande scène.

.

L’Euro 2020 pourrait être un tournoi en petits groupes pour Immobile