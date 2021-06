L’Euro de l’Angleterre annoncé à 17h, Everton regarde Nuno avec Ancelotti au Real Madrid, Harry Kane Man City échange des rumeurs – Live Football News

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles sportives, points de vue et réactions d’experts.

De plus, nous aurons toute la préparation et la réaction à l’annonce d’aujourd’hui de l’équipe d’Angleterre pour l’Euro 2020, qui est prévue à 17 heures et sera EN DIRECT sur talkSPORT!

Titres:

Jesse Lingard AXED de l’équipe d’Angleterre Euro 2020 et Mason Greenwood se retire blessé alors que Gareth Southgate s’apprête à nommer la finale 26 aujourd’hui Everton s’apprête à remplacer l’ancien manager des Wolves Nuno Espirito Santo alors que Carlo Ancelotti se rapproche du Real Madrid Le milieu de terrain écossais John Fleck est positif pour le coronavirus à la veille du match amical des Pays-Bas et manquera le match d’échauffement de l’Euro 2020 La légende d’Arsenal, Ray Parlour, concède que Chelsea est le plus grand club de Londres après le deuxième triomphe des Blues en Ligue des champions – “Nous ne l’avons jamais gagné !” La relation de Mauricio Pochettino avec le chef du Paris Saint-Germain Leonardo « irréparablement endommagée » et une autre ira cet été, a déclaré talkSPORT au milieu des rumeurs de retour de Tottenham Sergio Aguero achève le transfert gratuit à Barcelone – avec une clause de rachat de 86 millions de livres sterling – avec Gini Wijnaldum qui devrait suivre de Liverpool Man City se prépare à offrir un contrat de deux ans à Sergio Ramos s’il quitte le Real Madrid