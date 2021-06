CBDC

L’euro numérique offrira aux utilisateurs la confidentialité et la protection des données, déclare un responsable de la BCE

Un membre du conseil d’administration de la Banque centrale européenne (BCE) déclare que l’euro numérique sera “plus privé” que les pièces stables mondiales émises par les entreprises dans un tir direct sur le projet Diem soutenu par Facebook. S’adressant à FT, Fabio Panetta a également déclaré l’euro numérique, qui qu’il a qualifié de “sans risque”, pourrait prendre deux ans dans les processus législatifs avant que le développement réel ne commence.

Au cours de l’année écoulée, plusieurs inquiétudes sont apparues sur la manière dont la Banque centrale européenne propose de préserver la confidentialité des utilisateurs une fois l’euro numérique lancé. Dans une interview avec FT, Panetta a déclaré que la BCE serait la meilleure institution pour conserver les données monétaires privées des utilisateurs car elle n’a aucun intérêt commercial à les vendre.

Outre la menace d’activités illicites et de blanchiment d’argent, la sécurité des données était une question clé que les Européens ont soulevée contre la monnaie numérique dans une récente enquête. Plus de 43% des personnes interrogées considèrent la sécurité des données privées comme l’ingrédient clé du succès du lancement de l’euro numérique, précise le rapport. Panetta a déclaré,

“Nous n’avons aucun intérêt commercial à stocker, gérer ou monétiser les données des utilisateurs d’un moyen de paiement numérique.” « Les gens se sentent plus en sécurité si leurs informations sont entre les mains de la banque centrale – une institution publique – que si elles sont entre les mains d’entreprises privées. »

Cela est conforme aux recommandations du règlement général européen sur la protection des données (RGPD), un organe de confidentialité des données au sein de la BCE, plus tôt cette semaine dans une lettre. La lettre GDPR indique que pour que les utilisateurs fassent confiance au gouvernement avec leurs données monétaires et leurs données privées, des niveaux élevés de protection des données sont nécessaires lors de la conception de l’euro numérique. La lettre dit en outre,

« Ces préoccupations doivent être prises en compte dès la conception. En outre, le CEPD recommande que l’organe de l’UE en charge de la conception du projet réalise une analyse d’impact de haut niveau sur la protection des données.

Interrogé sur la façon dont la BCE améliorera la confidentialité des transactions monétaires des utilisateurs sans compromettre les réglementations en matière de lutte contre le terrorisme, le blanchiment d’argent et les activités illicites, Panetta a déclaré que la banque pourrait autoriser “de très petits paiements à avoir des transactions de paiement vraiment anonymes”. Il a dit,

“Pour de très petits montants, nous pourrions autoriser des paiements vraiment anonymes, mais en général, la confidentialité et la vie privée sont différentes de l’anonymat.”

Au cours des quatre prochaines années, l’euro numérique pourrait être lancé si tout est approuvé pour démarrer le développement, a déclaré Christine Lagarde, présidente de la BCE, plus tôt dans l’année. Néanmoins, la banque a publié ce mois-ci une déclaration mettant en garde contre les risques de stabilité des banques centrales si elles ne lancent pas un euro numérique.

Lujan Odera

