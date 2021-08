13/08/2021 à 19h30 CEST

SF

Le Real Betis entame le chemin de la deuxième saison avec Manuel Pellegrini devant avec la ferme intention de franchir une nouvelle étape dans la progression de l’équipe qui a remporté l’année dernière le retour à une compétition continentale.

Les Verdiblancos arrivent à leurs débuts avec certaines pertes, comme l’arrière droit sénégalais Youssouf Sabaly, l’un des renforts de cette saison mais souffrant d’une blessure au rectum antérieur gauche. Ils n’arrivent ni Lainez, ni Juan Miranda, ni Cristian Tello, sanctionné. Ce sera le doute jusqu’à la dernière minute Canaux.

Majorque est présentée avant son retour à First avec le retour de Kubo et avec plusieurs nouveaux visages à lutter pour la permanence. Le bloc des footballeurs de ces dernières années est rejoint par le but slovaque Greif, les défenseurs Maffeo Oui Jaume costa -Abaissé contre le Real Betis en raison d’un malaise- le milieu de terrain argentin Battaglia et les avants Ange Rodriguez Oui Amath, signé après son prêt de l’année dernière.

Les files d’attente probables

RCD Majorque: Reine; Maffeo, Raíllo, Valjent, Oliván; Kubo, Baba, Galarreta, Salva Séville ; Dani Rodríguez, Lac Junior.

Le vrai Betis: Rui Silva; Montoya, Édgar, Víctor Ruiz, lex Moreno ; Guido Rodriguez, Canales ; Rodri, Fekir, Aitor Ruibal ; Borja Iglesias.

Arbitre: Mateu Lahoz (Valencien).

Stade: Visitez Majorque (8 775 spectateurs).

Temps: 19.30H