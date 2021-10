L’Eurobetis signe le deuxième meilleur début de siècle

25/10/2021 à 11h48 CEST

Le nouveau projet européen de la Le vrai Betis a commencé à surmultiplier. Les Andalous, cinquièmes après la victoire d’hier contre lui Rayon Vallecano (3-2), ils poursuivent la bonne dynamique de la saison dernière, où ils ont terminé en sixième position du championnat et ont encore les options intactes (2e avec 7 points) de qualification pour la phase finale du championnat. Ligue Europa.

Les de Manuel Pellegrini ajouter 18 points après les dix premières journées de la Ligue, le deuxième meilleur score des Bétiques en ce 21e siècle. Seule l’équipe formée par Pépé Mel dans la campagne 2012-13, qui a accumulé 19 points lors des dix premières dates. Les Bétis occupe la cinquième position, à trois points du leader, le Société réelle, et derrière Real Madrid, Séville et Sportif, les trois équipes avec un match à jouer. Ils pourraient également être dépassés par Club athlétique et Barça, également avec un de moins.

?? Ils disent que nous sommes fous dans la tête. MON ÉQUIPE @RTVBetis #DíaDeBetis #RealBetisRayo pic.twitter.com/xgBOYW718E – Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) 24 octobre 2021

Au L’Europe , les verdiblancos sont à la deuxième place du groupe G, à égalité à 7 points avec le Bayer Leverkusen, qui était à égalité pour Villamarin jeudi dernier (1-1). Il sera maintenant temps de visiter les terres allemandes dans un match décisif pour le classement des deux équipes.

En avant sur une lancée

Les Le vrai Betis Il affiche actuellement une moyenne de +4 (15 buts pour et 11 contre) après dix matchs, le meilleur à ce stade de la Ligue depuis 19 ans, notamment depuis le 10e match de la saison 2002/03. L’efficacité dans la zone d’attaque est remarquée : Juanmi (six buts), Image de balise Borja Iglesias (trois et Willian José (cinq) sont devenus un attaquant imparable pour les Verdiblancos et ils ajoutent 14 des 23 buts marqués (plus de 60% du total).