L’Eurocup des pistes

24/06/2021

Le à 21:23 CEST

“4-2-3-1, 3-4-5-1… C’est un numéro de téléphone”, a déclaré Menotti dans une interview à ‘El País’ lorsqu’on lui a posé des questions sur les formations sur un terrain. Qu’importe si l’important c’est comment tu bouges et ce que tu proposes quand tu as le ballon. Pour l’Argentin, les dispositions tactiques ne servent que devant un papier, des chiffres simples qui n’ont que peu ou rien à voir avec ce qui se passe sur le green.

Mais qu’on le veuille ou non à Menotti, ce Championnat d’Europe a servi à remettre de l’ordre dans certains chiffres et à confirmer une tendance à la hausse du football européen ces dernières années : la défense à trois (ou cinq, appelez ça comme vous voulez) est venue pour rester. Sortie de balle soignée, dos bien structuré après défaite, centre de terrain encombré et profondeur des ailes sont quelques-uns des facteurs qui ont tant séduit certaines équipes comme l’Allemagne, les Pays-Bas ou la Belgique dans cet Euro.

Malgré qui il pèse et reçoit les critiques qu’il reçoit. Comme cela a été. Dans la ‘Mannschaft’ Löw a été attaqué et de quelle manière pour avoir utilisé l’un des meilleurs pivots du moment comme Kimmich comme droitier et, dans l”Oranje’, De Boer a également dû faire face à des voix faisant autorité telles que le mythe de Van Basten pour l’utilisation d’un système « éloigné » du livre de style Cruyffista.

Au final, et pour l’instant, il n’y a personne qui bouge ce système car les résultats et les sensations arrivent. D’autres équipes “plus petites” comme la Suisse, le Pays de Galles ou l’Autriche entrent également dans ce groupe, qui sera en huitièmes. Même l’Italie surprenante et attrayante s’est également tournée vers les trois à l’arrière pendant certaines parties de leurs matchs.

Les ruelles, à la mode

Si quelqu’un a été favorisé par cette tendance à la formation de trois centrales, ce sont les ruelles, des figures qui, après des années d’ostracisme, ont retrouvé, si possible, plus d’importance que par le passé. Plus soucieux d’attaquer que de défendre dans les équipes les plus puissantes, des joueurs comme Thorgan Hazard, Dumfries ou Gosens font partie des noms propres de ce que nous avons en Championnat d’Europe.

Le Néerlandais a été un poignard sur le flanc droit des Pays-Bas et a attiré l’attention des plus grandes équipes pour ses allers-retours et ses bonnes compétences avec le ballon aux pieds. Deux buts en trois matchs pour un ailier, c’est aussi une bonne lettre de motivation.

Il a surpris, peut-être pas autant que le cas de Gosens. La piste a été plus suivie cette saison avec l’Atalanta en Ligue des champions, mais le niveau affiché en Allemagne à 26 ans a été formidable. Pour encadrer, le match qu’il a joué contre le Portugal, avec assistance et but inclus, est resté. C’était peut-être le jeu des laners par définition. Kimmich et Gosens l’ont brodé. Les voies ont pris de l’importance tant que le système à trois arrière l’a également fait. Plus de terrain à parcourir, mais une plus grande contribution offensive et moins de soucis pour récupérer.

Une question aussi de clubs

Ce n’est pas un hasard si maintenant de nombreuses équipes ont décidé de miser sur l’entraînement avec de longues voies. Quelque chose de similaire s’est également produit dans les clubs, avec toutes les nuances du monde selon le style book de chaque entraîneur.

Chelsea de Tuchel a été champion des champions cette année avec cette disposition, l’Inter de Conte a regagné le trône d’Italie après plus d’une décennie de tyrannie ‘bianconera’, le Barça de Koeman a évolué vers cette approche … Zidane, lors de ses derniers matchs sur le banc blanc, a joué avec une ligne à trois. Les 3-4-3 et 3-5-2, qu’il s’agisse de chiffres ou non, comme Menotti ou non, sont là pour rester.