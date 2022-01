L’Eurocup, tous les deux ans

01/04/2022 à 14:29 CET

sport.es

Selon ., le président de la FIFA, Gianni Infantino, a suggéré que l’Eurocup soit également organisée tous les deux ans si la Coupe du monde devient un événement biennal.

Les plans pour une Coupe du monde biennale ont suscité de nombreux débats après avoir été proposés par l’ancien manager d’Arsenal Arsene Wenger, qui est maintenant à la tête du développement du football mondial de la FIFA.

L’UEFA, qui organise l’Eurocup tous les quatre ans, s’est fortement opposée à cette idée, affirmant que cela porterait gravement atteinte au calendrier actuel des matches.

Lorsqu’on lui a demandé comment l’Eurocup serait affectée par la proposition de Coupe du monde biennale, InfantinoCependant, il a déclaré à la station italienne Radio Anch’io : « L’Eurocup aurait également lieu tous les deux ans. En Europe, il y a des résistances car il y a une Coupe du monde chaque semaine avec les ligues et les meilleurs joueurs du monde, mais cela Ce n’est pas le cas pour le reste du monde : c’est un mois par an et il faut trouver un moyen d’inclure vraiment tout le monde dans le football.»