L’Eurogroupe approuve le plan budgétaire espagnol pour 2022

12/06/2021 à 21:26 CET

Silvia Martinez

L’Eurogroupe a approuvé lundi l’avis émis il y a deux semaines par la Commission européenne et a approuvé le plan budgétaire espagnol pour 2022. Les ministres de la zone euro recommandent aux pays fortement endettés, comme l’Espagne, de profiter de la fonds du programme UE de nouvelle génération pour financer des investissements qui soutiennent la croissance tout en maintenant « une politique budgétaire prudente & rdquor ;. Pour autant, et compte tenu de l’incertitude qui pèse sur l’économie de la zone euro en raison du rebond des cas de covid19, ils recommandent également de maintenir un « Soutien budgétaire modéré & rdquor ;.

«Comme nous le recommandons, en 2022, tous les États membres préserveront les investissements financés au niveau national. Presque tous les pays faiblement et moyennement endettés continueront ou maintiendront une orientation budgétaire favorable & rdquor ;, tandis que « les pays fortement endettés utiliseront le fonds de relance et de résilience pour financer des investissements supplémentaires à l’appui de la reprise & rdquor ;, a célébré le Commissaire pour Affaires économiques, Paul Gentiloni, satisfait de l’aval d’un Eurogroupe qui avalise également la gifle de l’ancien président de la BCE, Mario Draghi, pour ne pas avoir suffisamment limité la croissance des dépenses courantes dans un pays aussi endetté que l’Italie.

Au-delà de l’analyse budgétaire, la réunion de ce lundi a permis de faire le point sur un situation économique qui continue d’inquiéter. Bien que les prévisions économiques prévoient que la zone euro retrouvera son niveau d’avant la pandémie au quatrième trimestre de l’année, l’incertitude due à l’évolution de la pandémie, qui a conduit certains pays à introduire de nouvelles restrictions, et « l’émergence de nouvelles variantes du covid est un rappel qu’un soutien fiscal est toujours nécessaire et qu’il faut continuer à suivre de très près les événements & rdquor;, a expliqué le président de l’Eurogroupe, Pascal Donohoe, à la fin de la réunion.

D’où l’importance des fonds de relance pour consolider la potentiel de croissance de la zone euro et maintenir une réponse agile et coordonnée au niveau européen. « Compte tenu de la vigueur de la reprise mais aussi de la récente augmentation des risques liés à la pandémie, les États membres doivent rester agiles dans leur réponse politique », recommande l’Eurogroupe, dans un message partagé par Bruxelles. « Bien sûr, nous sommes conscients que la crise n’est pas terminée. Des risques anciens et nouveaux se matérialisent, notamment l’augmentation du nombre de cas et la réintroduction de restrictions, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale et la hausse de l’inflation. Et c’est précisément pourquoi les acteurs politiques doivent être agiles et être prêts à proposer une réponse sur mesure si elle évolue & rdquor;, a défendu Gentiloni.