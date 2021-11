L’Eurogroupe s’attend à ce que l’inflation ralentisse la tendance actuelle en 2022

08/11/2021 à 22:38 CET

Silvia Martinez

Le succès de la campagne de vaccination contre le covid-19 et la réponse politique des gouvernements de la zone euro ont contribué à soutenir la reprise économique avec une croissance qui a fortement rebondi au cours des deux derniers trimestres. Néanmoins, la situation est complexe en raison des goulots d’étranglement dans la chaîne d’approvisionnement et d’une augmentation de l’inflation qui, bien que due à des facteurs temporaires et transitoires, « est plus persistante que nous ne l’avions prévu », a admis le président de l’Eurogroupe, Pascal Donohue, qui s’attend à ce que l’inflation – qui s’élevait à 4,1% en octobre – atténue la tendance actuelle et réduise tout au long de l’année prochaine.

“Hay consenso de que los retos inflacionistas que estamos ahora mismo afrontando irán mejorando el año que viene, sobre todo gracias a la mejora en las cadenas de suministros y la evolución en el mercado del empleo”, ha explicado Donohoe tras el debate celebrado este lunes pour les ministres de l’économie et des finances de la zone euro. Un diagnostic partagé par le commissaire aux affaires économiques, Paul Gentiloni, qui explique que la hausse des prix est « temporaire & rdquor; mais qu’en tant que décideurs politiques « nous devons rester vigilants et prêts à adapter notre réponse au fur et à mesure que les événements se déroulent & rdquor ;.

Prévisions économiques

La réunion a permis aux ministres de l’Eurogroupe de tenir le premier débat sur la révision des règles budgétaires, une réforme qui génère des tensions entre le Nord et le Sud. « Aujourd’hui nous avons commencé et cela a été un bon début mais il reste encore beaucoup de travail à faire pour qu’un consensus sur les propositions que nous allons présenter au premier semestre de l’année prochaine se réunissent & rdquor ;, a expliqué Gentiloni que ce jeudi il détaillera son diagnostic économique dans la présentation du prévisions économiques d’automne. Suite à cela, la vice-présidente Nadia Calviño n’a pas exclu une révision à la baisse des chiffres de l’Espagne, bien qu’elle ait insisté sur le fait que, même dans un scénario macroéconomique moins favorable, l’Espagne sera « en ligne pour atteindre les objectifs de réduction du déficit et de la dette dès 2021 & rdquor;.

Comme il l’a expliqué, le gouvernement a préparé des budgets avec prudence et suit de près tous les indicateurs économiques. « L’indicateur le plus pertinent à cet égard est celui du marché du travail, qui connaît une évolution très positive et confirme que la reprise économique est en marche, qu’elle est très intense et qu’elle passe de moins en plus au cours de l’année. . accentuera, intensifiera cette reprise économique en 2022 & rdquor;, a-t-il déclaré. Calviño a également confirmé que « ces jours-ci & rdquor; signera l’accord d’exploitation avec la Commission européenne, qui permettra à l’Espagne de demander formellement le premier versement des 10 000 millions d’euros du plan de redressement.

Fonds européens

«Nous terminons les procédures formelles pour pouvoir faire cette demande. Je crois que l’Espagne sera en effet le premier pays à demander le paiement correspondant grâce au fait que nous avons déjà atteint les jalons et objectifs requis pour ce premier paiement semestriel & rdquor;, a expliqué Calviño qui a profité de son voyage à Bruxelles pour rencontrer le vice-président et responsable de la compétence du Community Executive Margrethe vestager. Sur la table, le processus d’autorisation des aides publiques au Projet Stratégique de Relance et de Transition Economique (PERTE) de la voiture électrique. Selon Calviño, le projet « est en bonne voie » et le lancement des principaux éléments de la partie stratégique pourrait avoir lieu « avant la fin de l’année, comme nous l’avions prévu & rdquor ;.