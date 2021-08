L’Euroligue étudie l’introduction de la finale de l’Eurocup dans le Final Four

10/08/2021 à 21:14 CEST

LL’Euroligue veut donner encore plus d’importance au Final Four et envisage la possibilité que la finale de l’Eurocup être joué avant la grande finale de l’Euroligue.

Une possibilité qu’ils étudient bien qu’il n’y ait toujours pas de décision à ce sujet, bien que s’il était approuvé, il entrerait en scène la saison prochaine.

Et c’est que la compétition européenne maximale reconnaît enfin que le match pour la troisième et la quatrième place n’aime aucune des équipes participantes, juste le jour après avoir dit au revoir à l’option de gagner l’Euroligue.

Sans troisième place en jeu

Maintenant, après de nombreuses années de plaintes, Il semble qu’ils s’occupent de la question et l’idée serait d’arrêter de jouer pour cette troisième place et d’introduire un match aussi puissant que la finale de l’Eurocup, où l’équipe gagnante obtient une place en Euroligue la saison suivante.

Sans doute, L’introduction de la finale de l’Eurocup ajouterait également beaucoup plus d’intérêt au Final Four avec des fans de jusqu’à six équipes se réunissant dans la ville hôte, une bonne affaire pour l’Euroligue elle-même ainsi que pour attirer beaucoup plus l’attention des médias.

Une décision qu’ils souhaitent partager avec l’Association des Joueurs, qui sera sans doute accueillie avec satisfaction après avoir montré son dégoût de jouer à un jeu qui n’a que « l’honneur » d’être considéré comme la troisième place.

On verra si l’Euroligue finira par franchir la dernière étape pour la mettre en œuvre et cela donnera sans aucun doute un nouvel élan au Final Four, qui décideront de leurs compétitions en un week-end.