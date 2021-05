L’Euroligue propose de profiter du Final Four en réalité virtuelle

23/05/2021 à 17:58 CEST

Sport.es

Les fans pourront vivre l’Euroleague Final Four de plus près que jamais avec le lancement innovant d’une expérience de réalité virtuelle unique afin de la fin de saison ce mois-ci à Cologne.

Le Final Four VR Pass offrira un accès sans précédent aux actions sur le court, ramenant à la maison les émotions de l’événement en direct comme jamais auparavant.

Une salle de contrôle numérique permettra aux fans de sélectionner leur propre expérience de visionnement en choisissant parmi 12 diffusions en direct, y compris quatre caméras à 180 degrés sur les panneaux arrière et dans le coin salon. Les utilisateurs ont la liberté de basculer entre les caméras en temps réel pour décider lesquels ressemblent et comment ils les regardent.

Disponible sur Android ou IOs

Le pass peut être acheté sous forme de billet virtuel au prix de base de 15 euros. Ensuite, il peut être racheté un code dans l’application de réalité virtuelle EuroLeagueTV, disponible sur Android, iOS et Oculus, qui offre un accès complet à la réalité virtuelle aux quatre matchs du Final Four.

En raison de l’incapacité des fans à assister au Final Four cette saison en raison des protocoles de santé et de sécurité entourant la pandémie mondiale, le Final Four VR Pass est l’occasion d’assister à l’événement d’une toute nouvelle manière.

Les laissez-passer seront limités au nombre de billets, 14 210, qui auraient été vendus pour la Lanxess Arena dans des circonstances normales. Le VR Pass sera offert aux fans qui ont acheté des billets pour le Final Four 2020 annulé et les abonnés actuels de l’EuroLeague TV avec une réduction de 50%.

Le Final Four VR Pass est une collaboration entre Euroleague Basketball et Yerba Buena VR Inc. (YBVR), un développeur leader de solutions et de services de streaming vidéo de réalité virtuelle de bout en bout