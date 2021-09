L’Euroligue tire au sort la division européenne de hockey consommée

in

11/09/2021 à 21:36 CEST

Le tirage au sort de la prochaine édition de l’Euroligue, organisé ce samedi à Paredes (Portugal), a conclu le division européenne de roller hockey, sans la participation à la compétition continentale de haut niveau des huit meilleures équipes, dont le Barça, Reus, Caldes, Noia et Liceo, qui créeront la nouvelle Super League avec sept autres clubs.

L’Association européenne des clubs de roller hockey (EHCA), qui regroupe les équipes espagnoles susmentionnées, ainsi que cinq autres Portugais (Sporting, Porto, Benfica, Oliveirense et Barcelos), l’Italien Forte dei Marmi et le Français Saint-Omer, avaient déjà affirmant qu’ils ne participeraient pas au tirage au sort organisé par la fédération continentale, la « World Skating Europe », après n’avoir trouvé aucun accord pour la réforme de l’Euroligue.

La situation, très similaire à ce qui s’est passé il y a des années dans le basket-ball et cela a conduit à la naissance d’une nouvelle compétition, signifie que l’Euroligue n’aura pas d’équipe espagnole pour la première fois, et sera composée de deux groupes de quatre équipes. Les deux premiers de chacun joueront un « quatre final ».

Il n’y a aucun changement dans la Coupe d’Europe féminine, avec deux groupes de cinq équipes, qui comprendront Voltregà, Telecable Gijón, Generali Palau, Manlleu et Cerdanyola, avec les deux mieux classés pour la phase finale, tandis que la « WS Europe Cup », ancien CERS, aura une première phase avec quatre groupes de trois équipes, dont Igualada, Lleida, Calafell et Voltregà, et les deux premiers de chacun disputeront les quarts de finale.

– Euroligue

Groupe A : La Vendéenne (Fra), Trissino (Ita), Amatori Lodi (Ita), Tomar (Por).

Groupe B : RHC Diessbach (Sui), Valongo (Por), Coutras (Fra), Sarzana (Ita).

– Coupe d’Europe féminine

Groupe A : Voltregà, Coutras (Fra), Benfica (Por), Telecable Gijon, Noisy Le Grand (Fra).

Groupe B : Generali Palau, Manlleu, Sanjoanense (Por), Cerdanyola, Matera (Ita).

– Coupe d’Europe WS

Groupe A : Poirée Roller (Fra), Noisy Le Grand (Fra), Lleida.

Groupe B : Igualada, Juventude de Viana (Por), Valdagno.

Groupe C : Sanjoanense (Por), Calafell, Voltregà.

Groupe D : Follonica (Ita), Dinan-Quevert (Fra), Genève (Sui).