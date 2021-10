L’Europe, à la tête de l’Athletic et de Villarreal

22/10/2021 à 21h00 CEST

Athletic et Villarreal se rencontrent ce samedi à San Mamés avec L’Europe dans la tête, l’équipe de Bilbao après trois semaines sans compétition au cours desquelles ils ont ratifié leur ambition d’atteindre une place européenne et le ‘groguet’ encore euphorique par le 1-4 avec lequel ils ont battu les Young Boys en Suisse mercredi, ce qui a radicalement changé son situation en Ligue des champions.

Ce sera un affrontement qui frappera les deux équipes très différemment.. L’Athletic s’est presque désengagé après avoir ajouté le report de sa visite à Santiago à la pause du championnat en raison des matches de l’équipe nationale, qui n’était pas très populaire à Bilbao.

Villarreal, en revanche, a trois matchs en sept jours, dont l’une des exigences mentales et physiques de la Ligue des champions.

L’Athletic, si longtemps sans jouer, a servi à récupérer des joueurs, ainsi qu’à s’énerver d’être dans un différend dans lequel il ne va pas trop, celui de la Liga avec la FIFA avec les reports en raison du retard de la derniers matchs de la CONMEBOL dans les fenêtres de sélection.

Le principal récupéré est Asier Villalibre, tombe lors des deux derniers matchs, mais aussi Nico Williams et Oier Zarraga, également avec quelques problèmes dans la pause. De même, Unai Nuñez s’est amélioré de l’entorse qui l’a empêché d’être disponible contre Alavés, mais toujours pas assez pour pouvoir participer à l’appel.

Cependant, aucun n’est attendu dans les onze de départ à présenter Marcelino García Toral. Une équipe de départ sans plus de doute que le retour des Yeray Álvarez et Oihan Sancet également disponibles.

Quelque chose à quoi on ne s’attend pas non plus étant donné le grand niveau offert par le jeune Daniel Vivian et parce que l’homme auquel l’entraîneur asturien continuera probablement de penser avec Iñaki Williams en attaque est Raúl García. Qui est l’auteur du but vainqueur contre Alavés.

Ils sont sûrs qu’Unai Simón commence demain sous les bâtons ; Íñigo Lekue, ñigo Martínez et Mikel Balenziaga, en défense ; Unai Vencedor et Dani García dans le double pivot ; et Alex Berenguer et Iker Muniain sur l’aile au milieu de terrain.

Villarreal arrive avec le besoin d’obtenir un bon résultat, puisque les Castellón n’ajoutent pas les points qu’ils attendaient dans le championnat de la ligue alors qu’ils n’ont concédé qu’une seule défaite, celle subie le week-end dernier contre Osasuna.

La partie négative de la trajectoire de l’équipe Unai émeri est qu’ils n’ont remporté que deux matches de championnat, ce qui les place loin du sommet du classement et bien que les habitants de Castellón n’aient qu’un match à jouer, une défaite à Bilbao laisserait l’équipe dans une position inconfortable.

Villarreal vient au jeu après la victoire en Ligue des champions avec les Young Boys, qui a renforcé l’équipe émotionnellement même si cela a aussi impliqué un effort et une usure importants, ce qui laisse penser que l’entraîneur pourrait laisser entrer quelques joueurs de rafraîchissement.

Pour ce match Emery récupère Boulayé Dia, remis de sa gêne au genou, mais le défenseur central Raúl Albiol sera incertain jusqu’à la dernière minute après le coup à la tête et la perte de connaissance qui a suivi lors du match joué en Suisse mercredi dernier.

De plus, l’entraîneur doit être au courant de l’évolution du milieu de terrain français, Francis Coquelin, qui a reçu un coup dur lors du match de Ligue des champions.

Les files d’attente probables

Sportif: Unai Simon ; Lekue, Vivian, ñigo Martínez, Balenziaga; Berenguer, Vencedor, Dani García, Muniain ; Raúl García et Iñaki Williams.

Villarréal : Gero Rulli, Juan Foyth, AÏssa Mandi o Albiol, Pau Torres et Pervis Estupiñán ; Étienne Capoue, Parejo, Trigueros ; Gerard Moreno, Paco Alcácer, Yeremi Pino ou Arnaut Danjuma.

Arbitre: Guillermo Cuadra Fernández (Comité des Baléares).

Arbitre VAR : César Soto Grado (Comité Riojano).

Stade: San Mamés.

Heure: 21h00.