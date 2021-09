L’Europe conserve la Solheim Cup avec une belle victoire à l’extérieur

in

Emily Pedersen a marqué le dernier point qui a clôturé un score de 15-13 avec lequel l’Europe a gagné pour la deuxième fois de l’histoire sur le sol américain

Leona Maguire et sa Lisa épuisée célèbrent le triomphe du premier de l’un des célibataires de lundi à Toledo, Ohio

PA

Pour la deuxième fois de l’histoire, l’équipe européenne a été proclamée championne de la Solheim Cup sur le terrain adverse : les Etats-Unis n’ont pas fait grand-chose en jouant à Tolède (Ohio) et hier l’Europe a su conserver son avantage de deux en matchs individuels. points obtenus samedi et conservé la couronne par un score final de 15-13, après avoir fait match nul (6-6) lors des 12 matches individuels qui ont clôturé la compétition, la Danoise Emily Pedersen ajoutant le triomphe définitif qui valait le trophée.

Les victoires des deux Korda ou le triomphe de Brittany Altomare contre l’Espagnole Carlota Ciganda n’ont servi à rien, qui a gâché l’avantage qu’elle avait vers le milieu de son jeu et a fini par céder par 2 et 1 après quatre birdies de l’Américaine entre les trous 13 et 17. Lors de la prochaine édition, qui se tiendra en Andalousie en 2023, l’équipe européenne cherchera à conserver le trophée.

Afficher les commentaires

{“allowComment”: “autorisé”, “articleId”: “article-1001685494”, “url”: “https: / / www.mundodeportivo.com / otros-deporte / 20210907 / 1001685494 / europa- conserve-solheim-cup-great-triumph-home.html “,” livefyre-url “:” article-1001685494 “}

Chargement du contenu suivant…