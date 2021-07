L’Europe déconseille une certaine marque de vaccin pour ceux qui ont souffert de ce syndrome

in

09/07/2021 à 18:18 CEST

Le comité de sécurité de l’Agence européenne des médicaments (PRAC) a recommandé que les personnes qui ont déjà souffert du syndrome de fuite capillaire ne se fassent pas vacciner contre le COVID-19 avec des doses de Janssen, comme cela se produit avec AstraZeneca.

Le comité a également recommandé que le syndrome de fuite capillaire soit ajouté aux informations sur le produit en tant que nouvel effet secondaire du vaccin, ainsi qu’un avertissement pour sensibiliser les professionnels de santé et les patients à ce risque.

Le comité a examiné 3 cas de syndrome de fuite capillaire chez des personnes ayant reçu le vaccin Janssen, survenus dans les deux jours suivant la vaccination. L’une des personnes touchées avait des antécédents de syndrome de fuite capillaire et deux d’entre elles sont décédées par la suite. Au 21 juin 2021, plus de 18 millions de doses de Janssen avaient été administrées dans le monde.

Le syndrome de fuite capillaire est une affection très rare et grave qui provoque une fuite de liquide des petits vaisseaux sanguins (capillaires), entraînant un gonflement, principalement dans les bras et les jambes, une pression artérielle basse, un épaississement du sang et de faibles taux d’albumine (un protéines dans le sang).

L’Agence européenne des médicaments (EMA) indique que les personnes qui ont été vaccinées avec Janssen doivent consulter immédiatement un médecin si elles ressentent un gonflement rapide des bras et des jambes ou une prise de poids soudaine dans les jours suivant la vaccination. Ces symptômes sont généralement associés à une sensation de faiblesse (due à une pression artérielle basse).

Le PRAC a avancé qu’il continuerait de surveiller les cas de cette maladie et “prendra les mesures nécessaires”. Le comité a également demandé à Janssen, la société qui commercialise le vaccin, de plus amples informations sur un mécanisme possible de développement du syndrome de fuite capillaire après la vaccination.