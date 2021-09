L’Europe défend la Solheim Cup dans l’Ohio avec très peu de visiteurs

in

Les Inverness Club, à Tolède (Ohio) accueille samedi, dimanche et lundi les Coupe Solheim, la version féminine du Coupe Ryder et dont la prochaine édition, en 2023, se tiendra à Finca Cortesín, au Casarès (Malaga), dans un rendez-vous historique pour le golf féminin professionnel dans notre pays.

Il s’agit de la 17e édition de la Solheim Cup, étant l’équipe de L’Europe l’actuel champion de 2019. La compétition comprend huit quatuors, huit quatre balles et 12 matchs en simple. Les États-Unis ont remporté 12 des 16 éditions précédentes du Solheim, et sept des huit rencontres précédentes dans leur pays. La seule victoire de l’équipe européenne en États Unis est venu avec un record de huit points en 2013.

Les Américains Lexi Thompson et Lizette Salas et les européens coque charley et Carlota Ciganda Ils joueront leur cinquième Solheim, tandis qu’Anna Nordqvist mène la liste en faisant sa septième apparition.

L’anglais Catriona Matthieu elle tentera de devenir la première capitaine européenne à remporter deux fois la Coupe. Pat hurst Elle est capitaine de l’équipe américaine après avoir été assistante à trois reprises.

Gagner une Solheim Cup en territoire ennemi a toujours été une tâche ardue, mais les restrictions imposées à certains voyageurs aux États-Unis en raison de COVID-19 vont amplifier la tâche, ont déclaré les joueurs de l’équipe européenne lors de conférences de presse officielles.

Contrairement aux éditions précédentes de l’épreuve biennale par équipes féminines entre l’Europe et les États-Unis, qui ont attiré des fans enthousiastes des deux équipes, le Solheim de Toledo augmentera l’avantage des Américaines à domicile. “Nous allons devoir accepter le fait que nous ne savons pas s’il va y avoir d’autres fans que les Américains”, a déclaré le Suédois. Anna Nordqvist au club d’Inverness. “Mais nous avons nous-mêmes et je pense que c’est la chose la plus importante”, a-t-il ajouté.

L’Europe est le champion actuel, car elle a remporté l’événement 2019 en Gleneagles (Écosse). “Le fait que nous n’ayons gagné qu’une seule fois aux États-Unis (Colorado) montre à quel point il est difficile de gagner à l’extérieur”, a déclaré la capitaine européenne Catriona Matthew.

“Évidemment, cette année va être plus difficile et stimulante pour nous, mais je pense que d’une certaine manière nous pouvons être à la hauteur. Au lieu de penser que nous allons avoir quelques fans, nous espérons vraiment… zéro. fans. A peu d’Européens qui vivent peut-être aux États-Unis peuvent venir, mais ce ne sera certainement pas la même présence que nous avons normalement dans un match à l’extérieur”, a-t-il ajouté.

Madelene s’affaisse, qui dispute sa deuxième Solheim Cup, a déclaré que l’équipe européenne était impatiente de faire taire les fans américains. “Du point de vue des fans et de l’endroit où nous nous trouvons, je pense que nous sommes plus comme ça, peut-être cet outsider qui joue sur le sol américain. Mais nous en parlons déjà, nous savons ce qui nous attend et ce que nous allons pour leur donner quelque chose à faire taire, c’est sûr », a-t-il conclu.