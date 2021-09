L’Europe expose contre les États-Unis avec un avantage et une journée historique

in

09/05/2021 à 21:24 CEST

.

L’équipe d’Europe féminine, défenseure de la tasse Solheim, était arrivé aux États-Unis avec le sentiment de ne pas être le favori face à l’équipe locale, mais à la fin de la première journée, c’est le contraire qui s’est produit.

Malgré le fait que les États-Unis présentaient une plus grande profondeur et un plus grand talent dans leur équipe, la réalité était que l’Europe avec une recrue sensationnelle a scellé son meilleur jour 1 dans les 31 ans d’histoire de l’événement.

Lionne Maguire, la première joueuse irlandaise à atteindre la Solheim Cup, a effectué une série de putts d’embrayage pendant la séance de tir alternative pour s’aider elle-même et sa coéquipière Mel Reid dépasser le numéro un mondial et champion olympique nelly Korda et sa soeur aînée Jessica.

Le joueur de 26 ans a ensuite travaillé avec l’Anglaise Géorgie salle obtenir une victoire par 1 sur Yealimi Non et Bretagne Altomare sur quatre balles, tandis que l’Europe prenait une avance de 5 1 / 2-2 1/2.

“Essayer d’être aussi calme que possible”, a-t-il commenté Maguire. “En supposant que tout soit naturellement. Cela a été bien.”

L’Europe a eu une performance dominante en tir alternatif, capturant 3 1/2 des quatre points possibles, pour égaliser la plus grande avance après une journée dans les 17 éditions de la Solheim Cup.

Les Américains avaient trois d’avance après les matches d’ouverture en 1998 et 2017 en route vers des victoires confortables.

Bien qu’elle ait joué devant une équipe avec la foule en sa faveur, l’Europe n’a pas semblé intimidée par ce qui était en jeu ou par la scène, et elle a tenu bon lors d’une journée tendue au cours de laquelle sept des huit matchs ont atteint le green 18.

“Nous n’entendons pas trop d’acclamations européennes, toutes venues d’Amérique, mais maintenant je suis assez habile à l’ignorer, donc ce n’est pas si mal”, a déclaré Hall. “Nous avons un travail à faire.”

Un travail pour lequel l’Europe semble certainement prête, puisqu’elle tente de s’imposer sur le sol américain pour la deuxième fois dans l’histoire de la compétition.

L’avantage de l’Europe aurait pu être encore plus grand s’il n’y avait pas eu une violation des règles par inadvertance par le Suédois. Madeleine Sagström pendant le jeu à quatre balles d’elle et de sa coéquipière danoise Nanna Koerstz Madsen contre nelly Korda et Allié Ewing.

Les équipes étaient toutes à égalité sur la normale 5 au 13e trou lorsque Korda Il a envoyé un putt de vingt pieds pour un aigle se courbant de droite à gauche vers le trou.

Il pendait à la lèvre quand Korda elle s’agenouilla, exaspérée. Sagström s’est approché et a ramassé le ballon de Korda rapidement pour concéder le birdie tap-in. Il s’est avéré qu’il a pris le ballon très rapidement.

Les superviseurs de la réglementation ont déterminé que Sagström n’a pas attendu les 10 secondes requises avant d’attraper le ballon de Korda, provoquant le putt de l’aigle de Korda c’était bien, une décision qui a mis les Américains devant et leur a ouvert la porte pour gagner 1 place.

“Vous ne voulez pas gagner un trou comme ça”, a-t-il déclaré. Korda. “Je suis sorti du green, et nous parlions, et (l’officier des règles) est déjà venu vers nous et a dit:” Je vérifie, je veux le voir. ” Honnêtement, nous n’avons même pas eu notre mot à dire .”

Sagstrom a admis avoir enfreint la règle, bien qu’il se soit demandé si la balle de Korda était aussi proche d’entrer que les officiels l’ont laissé entendre.

“Personnellement, je ne suis pas d’accord avec la décision selon laquelle le ballon est sur le fil”, a déclaré Sagstrom. “Mais je n’ai pas suivi la règle des 10 secondes, donc ça fait mal maintenant parce que j’ai l’impression d’avoir laissé tomber mon équipe.”

Ce fut l’un des rares moments difficiles d’une journée qui appartenait en grande partie à l’équipe visiteuse vêtue de bleu et de blanc.

Reid et Maguire ils étaient pratiquement inconnus lorsqu’ils sont arrivés dans le nord-ouest de l’Ohio. Ils se sont liés au cours de trois jours de pratique et il semblait qu’ils étaient ensemble depuis des années alors qu’ils regardaient les sœurs Korda.

Les Kordas est resté invaincu en quatuor à Gleneagles en 2019 mais n’a jamais semblé démarrer, même avec l’ancien champion des Masters, Bubba Watson, accompagnant l’équipe des États-Unis en tant qu’assistant bénévole du capitaine Tapoter Hurst.

Reid et Maguire a pris les devants lorsque le Kordas elles ont raté la normale 4 du quatrième trou et raté la normale 4. Tout s’est empiré sur la normale 4 du sixième lorsque les sœurs américaines ont regardé leurs lancers respectifs sur le green surélevé dévaler la colline dans le rough.

Les sœurs n’ont réussi que trois birdies dans l’ensemble du tour, dont deux ont été égalés par Reid et Maguire, et ils n’ont pu que regarder la recrue percer calmement un 3 points sur 18 pour sécuriser le point pour l’Europe.