L’Europe, face au défi de surmonter un désavantage historique

Shane Lowry, wild card de Padraig Harrington, a mis en scène vendredi l’angoisse qui s’est installée dans l’équipe européenne du Ryder Cup au détroit de Whistling quand il a glissé sur un talus herbeux et n’a heureusement pas été blessé. Il a joué avec Rory McIlroy en couple, et ils ont fini par perdre face à Tony Finau et Harris English très branchés. L’Europe, après une terrible journée d’ouverture, a perdu 6-2 après les deux premières séances de vendredi, son plus gros déficit depuis l’événement comprenait les joueurs du continent en 1979.

“Nous pouvons revenir de 6-2”, a déclaré Rory McIlroy après avoir perdu deux matchs le même jour pour la première fois en six départs. Pas s’ils commencent comme ils l’ont fait vendredi. Après les cinq premiers trous de son quatuor matinal avec The Postman – Ian Poulter a gagné ce surnom parce que, selon la légende, il livre toujours – McIlroy s’est retrouvé 5 en retard. Poulter et McIlroy sont tombés par 5 et 3 face à Patrick Cantlay et Xander Schauffele – faisant partie d’un 3-1 le matin que les Américains ont répété dans l’après-midi à quatre balles.

McIlroy ne joue pas les quatuors de ce samedi. “Oui, le golf ne s’est pas déroulé aussi bien qu’il l’aurait souhaité, mais je ne le questionne pas une seconde sur son leadership et ce qu’il fait pour mon équipe”, a déclaré Harrington, dont la mission est de reconquérir l’ancien monde. N°1 du fourball et du simple.

Le seul point positif pour l’Europe est arrivé tôt, grâce à Jon Rahm et Sergio Garcia, qui a battu Justin Thomas et Jordan Spieth. “Beaucoup de bonnes choses peuvent encore arriver”, a déclaré Sergio après une journée où les Américains n’avaient rien à voir avec les équipes qui ont perdu cet événement neuf des 12 dernières éditions malgré le fait d’avoir presque toujours les meilleurs joueurs du monde sur lui. papier. Et il n’a pas revalidé la victoire depuis 1991-1993. Les trois derniers triomphes des États-Unis ont toujours eu lieu sur le sol américain : 1999, 2008 et 2016.

Désormais, les 12 joueurs américains sont dans le top 25 du classement mondial et toute idée que l’Europe puisse utiliser sa ruse, son courage et son amitié pour contrer tout ce talent a été complètement balayée lorsque le vent s’est levé vendredi après-midi au fourballs. . Tony Finau a réussi six birdies sur ses 13 premiers trous pour faire équipe avec Harris English et transformer un déficit initial de 1 down en une victoire de 4-3 contre McIlroy et Lowry.

Johnson et Schauffele sont allés 2-0. Ils ont pris une avance de 3 après cinq trous dans l’après-midi contre Paul Casey et Bernd Wiesberger et n’ont jamais regretté une victoire de 2 et 1. Le tour aurait pu être pire pour l’Europe. Arrivés au 18e tee, Rahm et Tyrrell Hatton étaient à 1 contre Bryson DeChambeau et Scottie Scheffler, qui ont eu un bon coup de poing. Hatton a mis son drive sur le fairway, puis a joué une approche à huit pieds du drapeau, ce qui a résulté en un birdie pour sauver un demi-point. Cette égalité, ainsi que celle de Tommy Fleetwood et Viktor Hovland contre Thomas et Cantlay, a donné deux points à l’Europe ce jour-là.

“Nous ne pouvions pas perdre ces matchs”, a déclaré Harrington. Ce n’est qu’à deux reprises que les Européens n’avaient pas marqué au moins trois points lors de la première journée. Ils étaient menés de 5,5 à 2,5 en 2008 et 1979, la première année où l’Europe a atteint la Ryder Cup en équipe. Ils ont perdu les deux fois.

Les demi-points ont été célébrés. “Évidemment, c’était très important pour l’équipe à la fin”, a déclaré Hatton. “Et j’espère que nous arriverons à la séance de demain avec de l’énergie de notre côté”, a déclaré l’Anglais. Bon besoin sera.