L’Europe fait face à un appel difficile à la relance au milieu des craintes d’Omicron

La Banque centrale européenne est tirée de deux manières : elle est prise entre une fin programmée de son plan de relance pandémique et une alarme croissante concernant la nouvelle variante omicron du coronavirus alors même que d’autres banques centrales du monde entier décident de prendre des mesures pour lutter contre la flambée des prix à la consommation.

Le dilemme auquel sont confrontés la banque et la présidente Christine Lagarde lors de leur réunion jeudi à Francfort est aggravé par une vague d’infections causées par la variante delta antérieure. En plus de cela, les pénuries persistantes de pièces détachées et de matières premières contribuent également à un ralentissement de la reprise en fin d’année dans les 19 pays de l’Union européenne qui utilisent l’euro.

De nombreuses questions restent sans réponse sur la variante omicron à propagation rapide, notamment si elle peut échapper aux vaccins et la probabilité d’une maladie grave. Cela rend le résultat de la réunion de jeudi de la Banque centrale européenne plus difficile à prévoir que d’habitude, selon les analystes.

« Rarement la toile de fond d’une décision majeure de la BCE a été aussi inconfortable et incertaine qu’elle l’est maintenant », ont déclaré les analystes de la banque Berenberg.

Avec l’économie de la zone euro à moins de 0,3% de son niveau d’avant la pandémie et l’inflation à un niveau record de 4,9%, il existe des facteurs qui poussent « en faveur d’une réduction significative et rapide de la relance monétaire », ont déclaré les analystes de Berenberg. « Cependant, la récente augmentation des infections dans le centre de l’Europe et la propagation rapide de la variante omicron … jettent une ombre sombre sur les perspectives à court terme de la zone euro. » Les analystes disent que le conseil d’administration de la banque confirmera probablement qu’une relance d’achat d’obligations de 1,85 billion d’euros (2,08 billions de dollars) prendra fin comme prévu en mars 2022. Mais la banque pourrait décider de maintenir une partie de la relance pandémique en déplaçant une partie des achats d’obligations vers un programme préexistant. Il pourrait également promettre de redémarrer le programme de pandémie si nécessaire.

Les achats d’obligations font baisser les taux d’emprunt à long terme et visent à maintenir un financement abordable afin que les entreprises puissent traverser le ralentissement pandémique.

La Banque d’Angleterre est confrontée jeudi à une décision difficile similaire entre une inflation plus élevée et des inquiétudes concernant l’omicron. Les analystes disent qu’une augmentation du taux de référence de la banque est possible. Si elle devait augmenter ses taux, ce serait la première banque centrale des principales économies avancées du monde à le faire depuis le début de la pandémie.

Les analystes ne s’attendent pas à une première augmentation des taux d’intérêt de la Banque centrale européenne par rapport à leurs plus bas records avant 2023, un an ou plus en retard sur les attentes concernant le décollage des taux de la Réserve fédérale américaine.

La Fed a décidé d’accélérer sa sortie du soutien à la crise pandémique, affirmant mercredi qu’elle réduirait ses achats mensuels d’obligations au double du rythme qu’elle avait précédemment fixé et y mettra probablement fin en mars. Cela met la Fed sur la bonne voie pour commencer à augmenter ses taux dès le premier semestre de l’année prochaine.

Dans la zone euro, l’inflation est bien au-dessus de l’objectif de 2 % de la banque européenne, mais des responsables bancaires et de nombreux économistes affirment que la hausse des prix à la consommation est temporaire et qu’elle s’atténuera probablement l’année prochaine. Les projections les plus récentes du personnel de la banque prévoient une inflation de seulement 1,5% en 2023. De nouvelles prévisions, y compris les premières perspectives d’inflation pour 2024, sont attendues lors de la réunion de jeudi.

C’est une situation différente de celle à laquelle la Fed est confrontée, où les mesures de relance américaines et les dépenses d’infrastructure, en plus d’un solide rebond de la croissance, ont entraîné des pressions inflationnistes plus fortes.

L’économie de la zone euro a augmenté de 2,2% au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent, mais les économistes affirment que le rythme a déjà considérablement ralenti en raison de pénuries de pièces et de cas de virus plus élevés qui découragent les activités intérieures en face-à-face et ajoutent des charges sur les voyages.

