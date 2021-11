L’Europe finalise sa rencontre avec les talibans au Qatar

28/11/2021 à 18:57 CET

.

Ongle délégation de taliban entreprendra deux jours de réunions avec des représentants de la Union européenne (UE) au Qatar, dans le cadre des efforts des fondamentalistes pour améliorer vos relations avec la communauté internationale et réaliser retrait des sanctions économique.

Au cours des réunions, « des décisions ont été prises sur l’augmentation de l’aide humanitaire, (et) l’ouverture de bureaux de l’Union européenne à Kaboul », a déclaré le ministre afghan des Affaires étrangères et chef de la délégation des talibans à Doha, Amir Khan Muttaqi, c’est une déclaration.

Le principal porte-parole des talibans, Zabiullah Mujahid, a précisé que la délégation européenne « a promis la présence continue d’un bureau humanitaire de l’Union européenne à Kaboul pour fournir aide humanitaire« .

La discussion a porté sur la situation politique dans ce pays asiatique depuis que les talibans ont pris le contrôle de Kaboul en août dernier, ainsi que sur les problèmes économiques que traverse l’Afghanistan, a ajouté Muttaqi.

Le ministre taliban a déclaré qu’« au cours des deux derniers jours, nous avons eu un dialogue approfondi sur différentes questions, notamment politique, éducatif, de santé publique, sur l’aide humanitaire et la transparence (…) ainsi que sur la sécurité des institutions étrangères et des ambassades à Kaboul. »

Relation avec les USA

Muttaqi a déclaré, dans des déclarations à la chaîne de télévision locale ‘Ariana News’, qu’il rencontrera cette semaine la délégation américaine pour discuter de la déblocage des avoirs bancaires, aide humanitaire et réouverture des ambassades à Kaboul.

Les talibans ont déclaré avant les réunions que les pourparlers se concentreraient également sur la mise en œuvre de l’accord de Doha 2020, ainsi que sur la préparation du terrain pour l’amélioration des relations bilatérales. L’accord de Doha signé en février dernier entre les États-Unis et les talibans a instauré le retrait américain d’Afghanistan, qui a finalement eu lieu peu avant minuit le 31 août, quinze jours après l’entrée des talibans à Kaboul.

Le porte-parole du département d’État américain, Ned Price, a annoncé cette semaine que le représentant spécial des États-Unis pour l’Afghanistan, Thomas West, rencontrerait les talibans à Doha. Washington a marqué comme priorité à la lutte contre le terrorisme, le passage sûr pour les citoyens américains et pour les Afghans avec lesquels il a « un engagement particulier », ainsi que l’aide humanitaire et la situation économique du pays.

La crise humanitaire en Afghanistan a commencé à dégénérer à des niveaux sans précédent après l’arrivée des talibans au pouvoir le 15 août, à la suite des sanctions économiques internationales et des États-Unis pour empêcher l’accès des dirigeants islamistes, dont plusieurs sont considérés comme des menaces mondiales, à le système financier international. Cela a immédiatement tari les caisses du pays et les fonds destinés à assurer le fonctionnement du système de santé et la distribution de l’aide humanitaire à un État dévasté par des décennies de conflit.