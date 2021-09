L’Europe humiliée et surclassée par l’équipe la plus forte de tous les temps alors que les Américains visent une victoire record

in

L’équipe américaine a regagné la Ryder Cup en démolissant l’Europe de bout en bout dans le Wisconsin.

L’équipe de Steve Stricker a atteint les 14 points et demi magiques avec du temps à perdre et pourrait pourtant remporter la plus grande victoire dans le format actuel du tournoi.

.

Même le numéro 1 mondial Jon Rahm a été battu de plein fouet dimanche

Sergio Garcia n’a pas pu sauver l’Europe non plus

Le score gagnant record s’élève à 18 et demi à 9 et demi, réalisé une fois par les Américains et deux fois par les Européens.

Les hommes de Padraig Harrington ont un travail à faire pour éviter quelque chose de pire après une autre journée meurtrière à Whistling Straits.

Affrontant la plus forte équipe de Ryder Cup jamais constituée, avec un classement mondial moyen inférieur à 8, les Européens vieillissants ont été démolis vendredi et samedi, avant une raclée similaire dimanche.

C’est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

