L’Europe obtient sa première blockchain négative en carbone : Elrond (EGLD)

L’impact de la technologie blockchain sur l’environnement est un sujet brûlant depuis des années, mais jamais autant qu’en 2021, suite à la décision de Tesla de commencer à accepter les paiements Bitcoin car il n’est pas écologique. Avec la prise de conscience de l’impact environnemental de la technologie blockchain à son apogée, toute chaîne qui s’efforce de réduire son empreinte carbone attirera à coup sûr l’attention de l’industrie.

C’est donc exactement ce que beaucoup essaient de faire maintenant, et Elrond (EGLD / USD) a été l’un des plus réussis. En fait, elle vient de devenir la première blockchain à émission de carbone négative en Europe et un leader dans cette nouvelle vague de blockchains écoénergétiques qui ont trouvé le moyen de rester hautement évolutives et respectueuses du climat.

Le projet a récemment signalé qu’il compense plus de CO2 que son réseau n’en représente, et son PDG, Beniamin Mincu, a affirmé que les progrès de l’humanité au-delà de ce que nous pensions possible ne peuvent se poursuivre que si l’humanité est consciente de son impact sur l’environnement.

Quelle est l’efficacité d’Elrond, vraiment ?

Alors que la technologie blockchain s’attaque aux problèmes économiques mondiaux, ce qui est sans aucun doute extrêmement important, le problème est que les solutions les plus importantes et les plus populaires sont extrêmement inefficaces sur le plan énergétique. Elrond a trouvé un moyen de changer cela et de rester hautement évolutif.

Votre réseau est capable de traiter jusqu’à 15 000 TPS et peut dépasser 100 000 TPS si nécessaire. Pendant ce temps, l’énergie requise pour traiter ces transactions est jusqu’à 6 millions de fois moindre. Le projet veille à ce que sa technologie puisse apporter une contribution économique positive, sans nuire à l’environnement en cours de route, et jusqu’à présent, il a réussi à devancer l’empreinte carbone de la blockchain.

Ses développeurs veulent faire d’Elrond un terrain fertile pour les générations d’innovateurs actuelles et futures. Ce ne sont pas que des affirmations creuses, car les experts en développement durable d’Offsetra ont effectué une analyse assez complète et même rigoureuse de la blockchain et de ses impacts, et ont constaté que plus de 5 000 serveurs dans 30 pays différents généraient une empreinte CO2 de 6 millions de kg tout en composant pour ça. éliminant des unités de carbone équivalant à 7,4 millions de kg de CO2. Donc, Elrond ne se contente pas de nettoyer après lui-même, il a le potentiel de faire beaucoup plus.

