L’Europe prend la plus grande part en termes de distribution mondiale de crypto

Alors que l’adoption de la cryptographie continue de gagner du terrain, l’Europe est en tête de la distribution de la cryptographie dans le monde. Au moins 5 000 milliards de dollars de crypto-monnaies ont été reçus entre juillet 2020 et juin 2021, soit 35%.

L’Asie et l’Amérique se classent respectivement deuxième et troisième avec 28 % et 27 %. Le Moyen-Orient et l’Afrique se classent loin quatrième et cinquième avec 7 % et 3 %, respectivement.

Selon une étude récente du géant des paiements Visa, une forme financière d’avenir et la création de richesse ont été les principaux moteurs de l’utilisation et de la possession de crypto-monnaies.

La recherche a également noté que les crypto-monnaies ont émergé dans le cadre de la conscience populaire et étaient sur le point de poursuivre leur croissance, en particulier sur les marchés émergents.

Visa a récemment annoncé son intention d’aider les institutions financières à tirer parti des opportunités de crypto-monnaie et à piloter de nouvelles expériences utilisateur et innovations, telles que des programmes de récompenses cryptographiques, grâce à ses services de conseil récemment lancés dans le cadre de la division consulting et analyse.

Pendant ce temps, l’adoption de la crypto au Brésil a récemment augmenté après que le géant du commerce électronique Mercado Livre a révélé que les Brésiliens peuvent échanger et stocker du Bitcoin.

Bitcoin fait face à une forte résistance juste en dessous de 50 000 $

Selon la société d’analyse de données IntoTheBlock :

«Il y a une forte résistance juste en dessous de 50 000 $, où 791 000 adresses avaient précédemment acquis 919 000 BTC. La quantité d’activité dans cette gamme en fait un obstacle majeur à surmonter pour Bitcoin, car de nombreuses adresses devraient être vendues à ce niveau controversé. »

IntoTheBlock a ajouté que BTC devrait rester au-dessus de 48 000 $ car il existe une possibilité de correction plus profonde dans la zone de 43 000 $, étant donné que 344 000 adresses ont acheté 395 000 BTC.

Si le niveau de 48 000 $ se maintient, Bitcoin fait face à peu de résistance jusqu’à 55 000 $, selon la société d’analyse de données.

Source de l’image : Shutterstock