L’Europe prend la tête de la Solheim Cup

in

L’équipe européenne a pris la tête ce samedi de la Solheim Cup 2021 en remportant trois des quatre premiers matches de ‘foursomes’ (coups alternés) en séance matinale pour prendre un avantage de 3,5 à 0,5 sur les Etats-Unis au club d’Inverness. à Toledo, Ohio (États-Unis).

Les équipes d’Anna Nordqvist-Matilda Castren, Mel Reid-Leona Maguire et Charley Hull-Emily Pedersen ont remporté la victoire par 1 au-dessus.

Nordqvist et Castren ont dépassé Danielle Kang et Austin Ernst pour donner le premier point aux Européens, tandis que Céline Boutier et Georgia Hall ont récupéré le 18e trou pour remporter l’autre demi-point. Il y aura quatre parties de “fourballs” dans l’après-midi.

Les matchs de la matinée étaient serrés, aucune équipe n’ayant mené plus de deux trous à tout moment dans des conditions idylliques à Inverness.

Reid et Maguire, une recrue de la Solheim Cup, ont battu la paire de n ° 1 mondiale Nelly Korda et sa sœur aînée Jessica. La défaite était la première pour Nelly en “foursomes” et seulement la deuxième en cinq matchs dans ce format pour Jessica.

Les Américaines Ally Ewing et Megan Khang menaient 2 avec trois à jouer, mais ont laissé filer l’avance lorsque la première a raté moins d’un mètre au 18e trou, obligeant les États-Unis à se contenter de ce demi-point contre Boutier et Hall. .

Brittany Altomare et Lexi Thompson avaient 2 points d’avance avec quatre trous à jouer avant de perdre lorsque le coup de départ d’Altomare au 18 s’est terminé dans un bunker, ouvrant la porte à Pedersen et Hull pour s’échapper et gagner le duel.

L’Europe vise sa deuxième victoire sur le sol américain en 31 ans d’histoire de la Solheim Cup.

En jeu ce samedi, après ces quatre premiers matchs, une ronde de quatre balles, dont le match entre l’Espagnole Carlota Ciganda et l’Allemande Sophia Popov avec les Américaines Kupcho et Salas.